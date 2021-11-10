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社會 社會焦點 保障人權

連自己人都看不下去！瑪莎拉蒂3煞「非現行犯」逍遙4天　資深警怒了

記者張君豪／台北報導

台中市7日凌晨0時40分、一名宋姓大學生（18歲）駕駛福斯休旅車載同學行經中市台灣大道，從快車道右切外側車道擦撞一輛黑色馬莎拉蒂名車，車上3名兇煞下車叫囂、甚至電召另外2車共8名黑衣人到場助勢施暴，瑪莎拉蒂車主一夥不但飆髒話怒嗆、還持水管、棍棒動手毆打宋男並制止被害人報警。

▲▼瑪莎拉蒂惡煞到案，張男。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中男大生開車擦撞瑪莎拉蒂竟被打到命危，涉殺人未遂罪的3煞10日晚間遭拘提逮捕。（圖／記者白珈陽攝）

事發後、台中市第六警分局處置整個慢半拍、一開始警員僅帶回涉案3人製作傷害筆錄、並認定「非現行犯」函送、直到被害人送醫顱內出血命危且經媒體報導引發社會關注，7日晚間六分局才改以3人有致人於死的犯意、改依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇等罪名函送台中地檢署偵辦。

▲男大生開車不慎擦撞一台瑪莎拉蒂，竟遭對方痛毆，致顱內出血進加護病房。（圖／記者游瓊華攝）

▲男大生開車不慎擦撞一台瑪莎拉蒂，竟遭對方痛毆，致顱內出血進加護病房。（圖／記者游瓊華攝）

台中市長盧秀燕10日上午前往醫院探視被害人，並向命危昏迷的被害人母親致歉「真的非常抱歉！一定替他討公道」台中市警方事隔3天後才改以緊急向檢察官聲請拘票後以涉殺人未遂、強制、恐嚇、妨害秩序等罪緊急逮捕涉案3人到案，台中市警方偵辦此案態度每日一變、不但全國民眾看不懂、連警察自己人也看不下去。

刑事局不願具名資深外勤警官表示：該案從一開始到場警員，僅以約談方式製作傷害筆錄、甚至強調「已無案發現場非現行犯」就是標準的執法怠惰、法條認知也有錯誤。

▲男大生開車不慎擦撞一台瑪莎拉蒂，竟遭對方痛毆，致顱內出血進加護病房。（圖／記者游瓊華攝）

▲男大生開車不慎擦撞一台瑪莎拉蒂，竟遭對方痛毆，致顱內出血進加護病房。（圖／記者游瓊華攝）

資深警官透露：內政部警政署早在2020年1月17日報請立法院通過修正刑法妨害秩序罪章149、150條公然聚眾罪，只要在「在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者」該條文明定、公然聚眾主謀可處5年以下6月以上有期徒刑、在場助勢者可處1年以下有期徒刑，且攜帶凶器可加重其刑。

當初警署修正「公然聚眾罪」就是針對台中行車糾紛這類黑幫動員撂人逞兇的犯罪行為，台中市六分局警員居然捨棄「公然聚眾」重罪、改以需被害人提告的「傷害」輕罪函辦，讓不少警界人士譁然：「這在雙北市警方早就出動快打全部逮捕依法究辦了好嗎？」

資深外勤警透露：台中瑪莎拉蒂行車擦撞致殺人未遂案件，有刑事外勤經驗警員，第一時間就可以透過隔離訊問、釐清黑衣人聚眾持棍棒鬥毆情事，就可依公然聚眾罪依法究辦，豈可當一般行車糾紛輕縱函辦、另外當天上午醫院就通報命危，警方更可緊急向檢察官申請拘票就可儘快逮捕兇嫌、或者引用刑事訴訟法第76條：認定黑衣幫眾有逃亡、勾串證詞問題逕行拘提、事後再報檢察官核發拘票亦可完成逮捕。

向檢察官緊急申請拘票、或以逕行逮捕程序、台中市警方都可在第一時間逮捕黑衣人以平民怨、但台中市第六警分局遲至10日市長盧秀燕探視被害人並鞠躬道歉後，才一改「依法函送」顢頇態度、下午就緊急申請拘票逮人，3天宛如「無政府狀態」引發外界譁然、警界人士也不挺痛批：「第一時間就可強勢執法、拖了3天太誇張、難怪引起民怨」

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