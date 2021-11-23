遭狂踹30秒仍抓緊方向盤！公車司機守護乘客　施暴影片曝光

記者柯振中／綜合報導

台北市信義區23日發生公車暴力，一名男子搭乘客運坐過頭，想要下車被拒絕，氣得瘋狂毆打司機，遭到壓制在地還揚言提告。事發後影片曝光，司機遭到毆打超過30秒，依舊坐在位子上，緊緊抓著方向盤，守護整車乘客的安全，後來男子想下車，才上前將人壓制。

信義警方23日中午12點左右接獲報案，基隆路一段156號前發生暴力事件，一名乘客在客運上狂毆司機，立刻派人前往現場處理。

後來經過調查，原來是古姓乘客搭乘客運，預計要在潭美公園站下車，不料發現坐過站，立刻要求司機停車。簡姓駕駛基於公司規定、保障乘客安全，拒絕了該項要求。

沒想到古男因此爆炸，不斷出言嗆聲，還動手毆打司機，時間超過30秒，後來被司機壓制，還揚言提告，讓整車乘客相當氣憤。

▼公車司機遭到乘客毆打。（圖／記者張君豪翻攝）



乘客們看見狀況，拿手機錄下畫面，同時斥責古男「一直對司機大吼大叫，還踹司機」，行為相當過份。簡姓駕駛則氣得痛罵，還好他沒暈倒，「我全車的人生命在你手上是不是？」

依據影片畫面，當時古男不斷動手毆打、腳踹簡姓駕駛，簡姓駕駛為了保護整車乘客安全，死死抓住方向盤，直到車輛停下，發現古男想下車跑走，才出手壓制。

由於2人堅持提告、互相控告傷害罪，因此警方依法將人帶回警局，再將人移送偵辦，目前全案仍在調查當中，詳情仍待釐清。

對此，國光客運稽查單位表示，簡姓駕駛已有報案處理，公司將權利協助駕駛同仁維護權利，法務部門也將提供支援。國光客運提醒，依照規定，駕駛只能停靠核定站位，若乘客要下車，務必先按下車鈴，錯過了下車站位，就只能搭到下一個站點再下車，以維護行車安全。

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