非法OTT機上盒侵權537億　台系統商、日5大電視台提告！6嫌慘了

▲刑事局電偵大隊會同保二總隊刑大兵分多路，破獲盜錄台日電視台視訊頻道及販售違法機上盒業者。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

日本東京奧運台灣獨家由某體育台業者代理播出，部分民眾貪小便宜購買非法機上盒收視引發社會輿論撻伐，甚至有名人、政治人物分享賽程精彩畫面時，被眼尖網友發現使用非法機上盒被戲稱「免費仔」，刑事局電偵大隊會同保二總隊持續掃蕩這類未經授權的非法OTT機上盒案件，檢警初步確定兩機上盒、盜錄頻道案件侵權金額高達新台幣537億。

刑事局電偵大隊第二隊日前接獲台灣14家電視台委任衛星公會律師、「一般社團法人內容產品海外流通促進機構」（CODA）甚至接到日本5大電視台包含FUJITV、NTV、TBS、WOWOW及TV Asahi跨海對非法機上盒提告，電偵大隊獲報後會同保二總隊刑大偵二隊共組專案小組，8月起陸續發動搜索行動。

專案小組8月23日持台中地方法院搜索票，到桃園市查獲運作中之盜錄機房3處、查緝主嫌許男、廖男人到案，並持續溯源追查機房及設備維修之共犯，10月底查獲有網路工程、及有線電視背景之蘇男、邱男2名犯嫌到案，警方認為許男等人涉嫌盜錄台灣頻道內容再轉賣大陸盜版業者，涉嫌重大。





10月25日檢察官親自帶隊分赴台北、台中苗栗等地區，對台灣市售的「博思機上盒」經銷商、製造工廠、營業處等地執行搜索，現場逮捕經銷商及機上盒販售業者劉、張姓2名犯嫌，並查扣機上盒200台、教學說明書、銷售紀錄、電腦主機、手機及網路電磁紀錄等證物。

被害台日頻道代理商指出，以每個月一個頻道授權業者費約新台幣500萬元計算、光是上述兩案盜版侵權金額高達新台幣537億，落網業者將面臨後續鉅額民事求償，警方訊後依觸犯違造文書、著作權法等罪將6人移送法辦。

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