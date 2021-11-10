瑪莎惡徒家擁2公司！祖訓「做人堅持良知」超打臉　買名車給他代步

▲張姓富少家族經營2間食品生技公司，更以祖訓作為宣傳主軸，但對比富少毆人惡行相當諷刺。（圖／翻攝網路）

記者張君豪／綜合報導

台中市18歲宋姓男大生7日凌晨0時40分駕駛福斯休旅車行經中市台灣大道，不料右轉外側車道擦撞一輛黑色瑪莎拉蒂名車，遭3名黑衣人下車痛毆，甚至恐嚇被害人不准報警，導致宋男被打到頭骨破裂、硬膜出血、顱骨閉鎖性骨折，目前仍在加護病房與死神拔河。

台中市警方1日晚間宣布逮捕涉案張、李、陳3主嫌、並傳喚涉案7男到案。其中動手的張姓主嫌傳出是彰化某知名食品大廠富二代引發關注。

▲張姓富少家族經營兩間食品、生技公司、張父以祖訓作為宣傳主軸、對於富少毆人命危惡行對比之下相當諷刺。（圖／翻攝網路）

據了解，張嫌涉及彰化家境優渥、父親早在2000年在彰化縣開設某知名乾果食品公司及工廠、在當地佔地逾百坪、投資資本額逾千萬元新台幣、由於家族加工的堅果產品評價不惡、目前攻佔多數網路電商平台、近年張父更涉足食品生技領域、另斥資開設生技公司、更獲選「台灣食品發展協會」理事。

張男原先在家中食品公司擔任資深經理，幫忙推廣業務，但近年離家搬到台中居住，可能因此和家中較為疏離。儘管爸媽離婚，但仍對張相當疼愛，連張男案發當天所開的高價瑪莎拉蒂名車也是家中斥資2016年以母親名義購買。

事發後經被害大學生家屬挺身向媒體投訴、才讓富二代糾眾圍毆大學生惡行曝光，更引發台中市長盧秀燕探訪鞠躬道歉、張男犯案後逍遙4天自知事情鬧大，在警方和律師勸說下出面接受警方偵訊、但這段期間包含張男臉書、LINKIN平台帳號都已經自行關閉、連自家食品公司的臉書粉專也暫時關閉、似預見會遭網友肉搜出征。

最諷刺的是：張男父親在YouTube放上自己公司宣傳影片、可見張男家族篤信道教神明玄天上帝、張父更在影片中強調「把做人的本分、堅持和良知傳給他的下一代」張父更以父親訓示「做人做事一定要實實在在」作為宣傳公司主軸。

但相較於祖父輩努力創業、圍毆人的張姓富二代開著母親名下市價近千萬的名車招搖過市、年僅23歲就身背多條刑案前科並犯下殺人未遂重罪，儘管警方調查未發現張男有幫派列管前科，警員私下揶揄「張男並非台中地區黑幫兄弟、說穿了就是仗著家裡有錢、喝酒打架鬧事的小混混」面對上述祖父、父親闡釋的家族核心價值、看來格外諷刺。

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