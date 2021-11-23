讓店員「辣椒水自衛」網轟為何不重懲　四叉貓神回：不戴口罩死刑

▲網友不滿台灣的法律無法達到重懲效果，對此四叉貓回應，「對！我支持進入超商不戴口罩唯一死刑」。（圖／翻攝自四叉貓臉書）



記者林彥臣／綜合報導

內政部長徐國勇開放超商店員可以使用「辣椒水」自保，新聞一出再度引發眾怒，不少網友對此認為，為何不修法重懲。對此PTT名人四叉貓神回應表示，「對！我支持進入超商不戴口罩唯一死刑。」

行政院23日召開治安防治會報，針對超商攻擊事件頻傳，有意發放防衛器具；內政部長徐國勇說，最方便、立即可以處理的就是辣椒水。

新聞一出反而更引發眾怒，有網友在《ETtoday新聞雲》的粉絲頁留言回應表示，「令人生氣！要民眾自保！為什麼不是政府先修法重懲！」

▲開放使用器械即時自保重要，還是法律重懲犯罪重要，引發兩派網友論戰。（圖／民眾提供）



PTT名人四叉貓也神回應這位網友表示，「對！我支持進入超商不戴口罩唯一死刑。」

對此有支持四叉貓的網友表示，「反串要先說～」、「修法就能抑制會犯罪的人？」、「六法全書唯一死刑說的就是你這種的？」、「修法跟可自保本來就可以同時並行」。

也有另一派的網友認為，「店員帶辣椒水就能抑制犯罪？」、「因為沒殺到官的家人」、「啊！為這種小事傷人，更該重重重懲」、「無腦的政府」。

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