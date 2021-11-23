偷車開到信義鄉拋錨　誆警幫買汽油卻打不開油箱蓋露餡

記者高堂堯／南投報導

柯姓男子駕駛竊得的車輛開往南投信義鄉，因故障而停在路上，他向前來關切的員警謊稱沒油了，央請員警協助買油，卻說自己是要去埔里鎮找朋友，連油箱蓋都不知道怎麼打開；警方起疑而查詢車籍資料，發現為列管失竊車輛，讓柯男無從抵賴，警方訊後將他移送法辦。

▲男子偷車佯稱汽油用盡請員警幫忙購油，卻不知油箱蓋怎麼開，被員警識破查獲（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

信義警分局指出，和社所警員粘桓斐22日上午9時許接獲民眾反映，台21線98.2公里處有車輛佔用路面；他到場後，發現一名38歲的柯姓男子駕駛自小客車停在路上，立即上前詢問是否需要協助。

柯姓男子向員警表示，車輛因缺油拋錨，請員警協助購油，粘桓斐於是轉往加油站購買100元汽油，再回到現場並請柯男將油箱蓋打開，未料柯男卻打不開；粘桓斐敏銳嗅出有詭，先口頭詢問：「你身上沒錢怎麼跑到這裡來？」柯男稱自己要去埔里鎮找朋友，粘桓斐反問：「方向也不對，這裡是信義鄉你知道嗎？」柯男支吾閃爍其詞，並未正面回應。

接著粘桓斐不動聲色，請久美派出所支援警用行動電腦查詢車籍資料，赫然發現柯男所駕駛之車輛居然是系統列管失竊車輛，柯男見無從狡辯、只好俯首認罪，被帶回派出所調查，警方於訊後依竊盜罪嫌移送南投地檢署偵辦。



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