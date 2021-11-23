前科累累！新店命案兇手吸毒竊盜賭博全來　還假販毒偷買家59萬元

記者陳以昇、林冠吟／綜合報導

新北市新店區一名45歲的何姓男子，22日上午8時許在住處遭黃姓槍手連開4槍行刑式槍殺，黃姓槍手犯案後更火速在4小時出境至廈門，犯案過程相當縝密，事後黃男也被起底有多項槍砲、毒品、詐欺等前科。

▲新店槍擊案，76年次的黃姓槍手被起底有多項前科紀錄。（圖／記者陳以昇翻攝）



經營咖啡工作坊的45歲何姓男子22日上午8時許，開車返回新北市新店區花園新城別墅，當他拿著早餐準備進屋時，卻被事先埋伏好的76年次黃姓槍手從後方連開4槍，造成何男左頸中槍，當場斃命。而黃姓槍手犯案相當縝密，不但試圖擾亂警方偵辦方向，沿途丟棄作案衣物與槍枝，更在犯後4小時火速出境廈門，所幸黃男受到疫情關係，抵達廈門後正在防疫旅館隔離中，警方也已透過刑事局兩岸科聯繫中國大陸，將對黃男進行逮捕、遣返。

▲黃姓槍手在犯案4小時候，火速抵達桃園機場搭乘飛機出境廈門。（圖／記者陳以昇翻攝）



而黃男的前科紀錄也被翻出，疑似為高雄人的他被起底有多項槍砲、毒品、詐欺前科。2011年，當時25歲的黃男與其同夥被警方逮到在製冰廠內聚眾賭博，當場查扣其賭資並將其依法送辦，2012年6月送經高雄地院審理後，法官認為黃男先前曾因毒品案件，經臺灣高雄少年法院判處有期徒刑2年6月、緩刑3年確定，另因竊盜案件，經檢察官為緩起訴確定等，依違反賭博法判處黃男罰金1萬元，得服勞役。

不過黃男在2010年犯下的竊盜案件，卻在2012年被檢方發現，原先獲緩起訴的黃男，被檢方要求須提供40小時的義務勞務，但黃男卻始終未履行，因此被檢方取消緩起訴，依法起訴。

2012年9月，高雄地院審酌黃男2010年時，曾打電話給郭姓男子，向郭姓男子佯稱有「好的東西」（指愷他命）要賣，和郭男相約在高雄某汽車旅館見面，以洽談毒品買賣相關事宜，不過黃男竟趁著郭男上廁所之際，徒手搶走郭男手提包裡59萬元的現金，得手後立即騎乘機車離開現場，將贓款提交給一名綽號叫「阿吉仔」的不明人士，直到郭男上完廁所返回，才驚覺黃男和裝有現金的手提包早已不翼而飛。高雄地院指出，司法機關明明已給予黃男自新反省機會，但黃男卻仍未履行緩起訴之負擔，認為其素行難謂良好，依竊盜罪判處其有期徒刑4月，得易科罰金。