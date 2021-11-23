螞蟻雄兵開跑　台南藍軍全力為四大公投衝刺力拼四同意！

▲台南市議會國民黨團將全力響應黨中央的「螞蟻雄兵計畫」，號召青年在全市各超商和市場開講，將為四大公投全力衝刺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前台南市議長李全教，23日特別回娘家為四大公投，跟台南市議會國民黨團議員交換意見，黨團將全力響應黨中央的「螞蟻雄兵計畫」，號召青年在全市各超商和市場開講，大家舉起「1218四個同意、1218台灣勝利」手板，將為四大公投全力衝刺。

台南市議會國民黨團書記長、市議員李中岑、張世賢、洪玉鳳、蔡淑惠、許至椿、尤榮智、方一峰、李鎮國特別列隊歡迎前議長李全教的光臨。李中岑書記長表示，「重啟核四、反萊豬、公投綁大選、護藻礁」四大公投，鎖定的都是民生相關的重大議題，不但關係這一代人民的健康，更影響下一代的永續生存，更是對民進黨完全執政的不信任投票，因此黨團在定期大會也高呼

「1218四個都同意台灣更美麗」。

李中岑說，朱立倫主席推出螞蟻雄兵計畫，號召年輕人在超商和市場，全國展開五百場街頭開講活動，李全教前議長特別前來跟國民黨團交流，黨團每位議員已自製宣傳四大公投都同意宣傳看板，地方跟中央合力出擊，請市民在12月18日，一定要出門投票，更請年輕人用行動告訴民進黨，不要背棄自己的承諾，「1218四個同意、1218台灣勝利」。

李中岑也特別宣布台南市黨部主委將交接，將於11月27日下午4時在新營黨部舉行交接典禮，將由前議員林進旺接任主委新職，歡迎舊雨新知參加主委交接典禮。