擘劃台南休閒旅遊新藍圖　黃偉哲：行銷休閒農業大步向前走

▲台南市長黃偉哲力推「農情蜜憶」農遊競賽及農遊行程商品化等行銷活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為了振興台南市休閒農業，台南市長黃偉哲除向中央爭取休閒農場及田媽媽餐廳補助經費外，同時也辦理「農情蜜憶」農遊競賽及農遊行程商品化等行銷活動，籌劃東山、後壁、下營及新化等4處休閒農業區，未來也將開發更多休閒農業潛力發展區域，帶動業者朝農業六級化發展，提升農業產值。



黃偉哲表示，休閒農村的推動，是台南市未來發展的重點項目之一。台南農產品豐富，農村風景與觀光資源也都很棒，值得大家一來再來。希望藉由農遊路線的規劃、推廣，可以讓更多外縣市的朋友，以及台南市區的民眾能夠走入農村。



黃偉哲說，台南購物節消費金額目前已經達到近45億，邀請大家持續前來台南，無論是在古城區或是自然景觀、休閒農村區觀光消費，登錄發票就可以獲得抽獎序號，最大獎是一戶房子，希望大家都能前來台南旅遊。





農業局長李建裕說明，今年9-10月期間舉辦的「農情蜜憶」農遊競賽，除了能夠吸引遊客進入農游場域，對於帶動農遊消費也有相當好的成效，例如這次競賽積點活動第一名得主郭小姐，在農遊積點過程中就消費了3萬多元，其他參加者也都有消費一定金額，成功達到振興農遊業者的效果。





除了完成東山、後壁、下營及新化休閒農業區規劃外，市府更串連地方特色規劃7條農遊軸帶。此外，市府也特別籌畫「農遊踩線團」，邀請旅遊業者及媒體工作者參與，推廣台南農遊資訊，同時也在惠康旅行社等5家業者上架販售農遊行程。