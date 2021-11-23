台南永續有成　推動低碳家園社區「銀」第一

▲台南市積極推動低碳家園，輔導社區發展生態綠化、資源循環、綠能節電等營造永續發展，累計獲環保署「低碳永續家園評動計畫」銀級認證16件，居全國之冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全球暖化，天氣極端，人類「節能減碳」必須起而行，台南市積極推動低碳家園，輔導社區發展生態綠化、資源循環、綠能節電等營造永續發展，至2021年11月止，累計獲環保署「低碳永續家園評動計畫」最高等級之銀級認證16件，居全國之冠。

市長黃偉哲表示，台南市不遺餘力推動節能減碳，營造低碳家園， 率全國之先設置「低碳城市自治條例」，但低碳、減碳必需民間一起行動，低碳社區是低碳城市的重要基礎，全市多達16件銀級認證是肯定，也是更多的期許，讓台南永續有成繼續「銀」。

環保署低碳永續家園評等認證，分銅級、銀級兩類，銀級是最高等級之認證。臺南市獲得環保署縣市銀級認證，全市亦有6個行政區、9個里獲銀級認證，總計16件。

獲得銀級認證里之一的南區金華里，結合里民自力開闢三處社區公園、一處都市菜圃，推動生活環境總體改造，是全市第一個碳中和零碳社區。官田區大崎里、官田里、隆本里共同推動農業廢棄物再利用，將菱角殼轉化為生物炭，創立全台唯一的菱殼碳化觀光工場。

在區里持續建構低碳家園成果基礎上，台南市進一步推動綠色運輸，預計2030年市區公車全面電動化；推動太陽能光電系統，裝置容量超過2.29GW，全國第一；2019年起綠地面積增加130公頃以上，都會區綠覆率六都第一。

環保局長謝世傑表示，環保局每年輔導輔助區里執行低碳作為，包括區域綠化、社區農園、使用節能燈具及電器、資源回收再利用、使用省水設備等，迄今全市37區353里參與環保署低碳永續家園認證。

台南市打造宜居城市，永續發展。今年5年簽署氣候緊急宣言，承諾2050年朝淨零碳排目標邁進，將持續透過社區落實低碳生活、減碳行動。期望藉由低碳社區，帶動低碳觀念向下扎根，從點到線進入面，實現台南市低碳永續家園。