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台南發現阿祖級的黑琵「鳥瑞」　T18高齡接近24歲

▲台南市生態保育學會公布，發現1隻黑琵阿祖級的「鳥瑞」T18高齡接近24歲。（照片黃蜀婷提供，下同）。

▲台南市生態保育學會公布，發現1隻黑琵阿祖級的「鳥瑞」T18高齡接近24歲。（照片黃蜀婷提供，下同）。

記者林悅／台南報導

台南市生態保育學會23日公布發現1隻屬於黑琵阿祖級的「鳥瑞」T18，其高齡接近24歲，也是台灣目前觀察到最長壽的黑面琵鷺，許多鳥友都感到相當欣慰，生態保育學會在28日也舉辦2021黑面琵鷺親子輕旅行一日遊活動，歡迎全台喜愛好黑面琵鷺民眾踴躍參加。

▲台南市生態保育學會公布，發現1隻黑琵阿祖級的「鳥瑞」T18高齡接近24歲。（照片黃蜀婷提供，下同）。

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台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，現任安南區城西社區發展協會理事長陳國忠，23日上午在他經營的養殖魚塭拍到T18，當時覺得有金屬腳環非常特別，詢問了黑面琵鷺保育學會好友，得知為T18，是1999年所繫放的黑琵。T18在今年1月在台南、11月在七股保護區及22在城西已經第3次被發現通報，大約24年來被回報179次之多。

▲台南市生態保育學會公布，發現1隻黑琵阿祖級的「鳥瑞」T18高齡接近24歲。（照片黃蜀婷提供，下同）。▲台南市生態保育學會公布，發現1隻黑琵阿祖級的「鳥瑞」T18高齡接近24歲。（照片黃蜀婷提供，下同）。

兼任保育學會副總幹事的拍鳥俱樂部會長黃蜀婷，被通報到魚塭現場時，拍攝不少珍貴老黑琵覓食的鏡頭，她說T18黑琵以1999年至今年算是22歲，但是1999年是繫放年度當時是2歲，台灣不是牠的出生年，目前實際年齡約在23至24歲中，台灣能夠在紀錄這麼「老黑琵」是很值得欣慰的事。

▲台南市生態保育學會公布，發現1隻黑琵阿祖級的「鳥瑞」T18高齡接近24歲。（照片黃蜀婷提供，下同）。

城西社區發展協會理事長陳國忠說，他也是台江生態友善棲地營造團隊，在他推動的友善魚塭內拍攝到「老黑琵」，鼓勵及震撼了團隊。

▲台南市生態保育學會公布，發現1隻黑琵阿祖級的「鳥瑞」T18高齡接近24歲。（照片黃蜀婷提供，下同）。

邱仁武說，目前在台灣沒有任何回報比T18年齡更大的黑琵，在台灣度冬的黑琵裡目前是被觀察到年紀最大的1隻應該就是「T18」，約24歲是很難得珍貴的記錄，自然界24歲的黑琵想想真的很不容易，因為一趟2000多公里的航程，受傷，生病，天敵，氣候等因素很容易折損。

邱仁武理事長指出，生態保育學會在11月28日舉辦2021黑面琵鷺親子輕旅行一日遊活動，即將額滿，歡迎全台愛好黑面琵鷺遊客踴躍參加，報名索取簡章0928749922聯絡。

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