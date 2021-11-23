勞工局志工榮獲　台南市績優「家庭志工」獎

▲台南市勞工局鄭芳名、余麗卿夫妻檔及林文一、陳家蓁夫妻檔兩組志工家庭脫穎而出榮獲績優「家庭志工」獎項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為感謝及肯定社會各領域無私奉獻的績優志工，台南市政府每年都會遴選出各界傑出優秀的志工以及志工團隊接受市府公開表揚，2021年表揚項目新增一項績優「家庭志工」獎項，希望鼓勵更多市民朋友與家人一同加入志願服務行列，共同攜手打造溫暖有愛的家園。

市府表揚活動於23日在南門勞工育樂中心大禮堂正式展開，在勞工局所屬的優秀志工中，今年度共有26位傑出勞工志工榮獲2021年台南市志願服務獎勵金、銀、銅質等獎項；以及兩組志工家庭榮獲台南市績優「家庭志工」獎。





勞工局榮獲金質獎的志工計有林佳香、龍裕程、陳淑美、廖秀菊、陳美靜、陳秀琴、王家慶、郭夙珠等8名；銀質獎志工計有林明月、鄭淑芬、王淑真、梁瑪利、凃秀玲、林金來、周麗卿等7名；銅質獎計有吳福鐘、吳麗琴、陳朝騫、方澄科、謝受君、陳沛杉、李美華、王玉甄、白惠文、陳祺芝、蘇文祺等11名。另外在台南市眾多競爭激烈的優秀志工家庭中，勞工局有鄭芳名、余麗卿夫妻檔；林文一、陳家蓁夫妻檔兩組志工家庭脫穎而出榮獲績優「家庭志工」獎項。

林文一、陳家蓁夫妻檔為勞工局所轄運用單位台南市勞工志願服務協會志工。兩夫妻多年來不僅協助勞工局大小活動支援，更參與「做工行善團」協助弱勢職災勞工家庭房屋修繕，包括陪同職災個管員訪視關懷、歲末寒冬送暖等物資發送。樂在公益付出的林文一先生為台南市勞工志願服務協會前任理事長，現為協會常務監事。

擔任志工以來讓兩夫妻印象最深的莫過於擔任房屋修繕志工，兩人曾為弱勢案家清潔拔草整理環境，也協助整理大批二手家具的封膜保存作業，辛勤的貢獻為的是看見需要的人被滿足，自己也會感同身受獲得快樂與知足。這也是夫妻倆從事志工的美好信念。

鄭芳名、余麗卿夫妻檔1982年起先後加入社會局志工隊，1994年後進入勞工局擔任志工，近40年的志願服務生涯兩夫妻始終謙虛抱持學習的態度。鄭芳名先生過去擔任志工隊長期間不吝於分享自身經驗，是位提攜後進的好隊長。兩夫妻一路走來相輔相佐，在工作與家庭忙碌之餘，仍堅持參與志工活動，夫妻常言道：「喜悅付出，做個快樂的傻瓜」，因此關懷弱勢勞工、服務人群總是跑第一，更落實「一人志工、全家志工」、「一日志工、終身志工」的精神與信念。

勞工局長王鑫基提到該局所屬的志工來自各行各業領域，彼此奉獻專長為的是協助更多弱勢，也是如此堅定的信念使團隊在公益路上結伴走得更長遠。他恭喜本屆得獎的優秀志工及績優「家庭志工」夥伴們，肯定每位志工的無私貢獻成就社會的美好，也讓良善的社會生命力在臺南更多角落蔓延，使台南成為溫暖的希望家園。