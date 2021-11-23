馬祖國際藝術島起跑！　梅石軍士兵特約茶室成第一站

▲馬祖國際藝術島正式開跑，連江縣政府第一站啟動「梅石營區軍士兵特約茶室」。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／南竿報導

文化總會宣布「馬祖國際藝術島」正式開跑後，連江縣政府文化處所推動「再造歷史現場計畫」，將梅石營區的特約茶室進行活化轉型，由建築師廖偉立設計，成為馬祖國際藝術島起跑第一站。

文化總會秘書長林錦昌、連江縣長劉增應、行政院政務委員張景森等人，21日共同在馬祖南竿舉行「馬祖國際藝術島」記者會，宣告這個長達10年，每2年一次的藝術祭，從2022年的2月12日至4月10日正式在四鄉五島展開。

根據規劃，預計有8個計畫、39件作品、2個展覽、31位藝術家與在地共同創作，透過策展、在地共創、景觀建築等計畫，將醞釀已久的美好，轉化為精彩的創作，結合跳島體驗、觀光旅遊等活動，分享獨特的馬祖島嶼故事。

▼馬祖國際藝術島正式開跑，連江縣政府第一站啟動「梅石營區軍士兵特約茶室」。（圖／記者陶本和攝）



在此同時，連江縣政府文化處推動「再造歷史現場計畫」，使梅石營區的特約茶室進行活化轉型，以「特約青春─島．流離．她們與他們的生命記憶」為主題展覽。

連江縣政府選在22日上午8時31分，由連江縣長劉增應代表，敲下象徵和平鐘聲揭開活動序幕，見證「831特約茶室」歷史時刻。劉增應表示，「軍官士兵特約茶室」、「工兵教室」修復工程及策展總經費為1.23億元，特別感謝中央部會大力的支持與愛護。由於實施戰地政務的關係，梅石澳成為軍中休憩與撫慰設施的場域。

劉增應說，1960年代成立的軍官與士兵特約茶室，帶動梅石村的消費市街與特種娛樂場所的興盛，成為了南竿島上最具撫慰軍心的溫柔鄉；然而，隨著戰地政務的解除，「軍中樂園」從此走入歷史。

劉增應表示，2018年開始，連江縣政府文化處透過文化部補助之「連江縣再造歷史現場」計畫，將梅石特約茶室修復再利用，其中部分空間透過藝術性轉化場域氛圍和歷史場景式敘事手法，帶領觀眾實際走入戰地建築場域中，感受及體驗過去的歷史記憶，重新將過去侍應生、軍人、馬祖居民等圖像記憶，以再現、詮釋、轉譯逝去的生活經驗，重新與當代社會對話及反思。

連江縣政府表示，梅石軍官及士兵特約茶室工程亦即將邁向完工，是整體大梅石營區活化轉型重要起點，其空間藉由知名建築師廖偉立設計，將成為馬祖國際藝術島重要代表起跑第一站，藉由歷史場域保存，注入文化創新、藝術轉譯、產業再生三大策略，讓馬祖這美麗的島嶼多一處文化聚合之地。

▲▼馬祖國際藝術島正式開跑，連江縣政府第一站啟動「梅石營區軍士兵特約茶室」。（圖／記者陶本和攝）