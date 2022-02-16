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所有阿兵哥都認得！東莒唯一小黃司機駕齡35年　登馬祖藝術島影片

▲「馬祖國際藝術島」其中一部前導宣傳影片，由《迴島嶼吧》團隊策劃。（圖／翻攝自臉書「馬祖國際藝術島」）

記者林育綾／馬祖報導

首屆「馬祖國際藝術島」即日起至4月10日開跑！其中《迴島嶼吧》團隊策劃的前導宣傳影片，出現許多熟悉身影，像是在東莒開計程車35年的司機容叔，無論是當地人、曾在那裡從軍過的阿兵哥、曾到訪過的旅人都能認得，也因此引來不少網友留言響應。

▲▼「馬祖國際藝術島」其中一部前導宣傳影片，由《迴島嶼吧》團隊策劃。（圖／翻攝自臉書「馬祖國際藝術島」）

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▲在東莒，沒有人不認識駕齡35年的計程車司機容叔。（圖／翻攝自臉書「馬祖國際藝術島」）

「馬祖國際藝術島」由連江縣政府及文化總會共同策劃，亮點包括在南竿軍事據點策展的77據點《地下工事》、53據點《傾聽島嶼的聲音》；還有以藝術行動、飲食體驗促進島嶼交流對話的《迴島嶼吧》；由藝術家與四鄉五島學童攜手共創的在地作品《風塔》等作品，涵蓋藝術家創作、居民共創、動態展演、建築計畫、歷史空間轉譯、教育計畫等面向，將馬祖久經時光醞釀的深厚底蘊讓世人看見。

其中一部前導宣傳影片由《迴島嶼吧》團隊策劃，由於作品以東莒為主要場地，在當時在拍攝時，團隊就認為一定要找在東莒開計程車35年的司機「容叔」入鏡，策展人黃鼎堯說，無論是當地人、曾經從軍過的阿兵哥，甚至是曾到訪過的旅人都能認得他。

▲▼「馬祖國際藝術島」其中一部前導宣傳影片，由《迴島嶼吧》團隊策劃。（圖／翻攝自臉書「馬祖國際藝術島」）

▲▼「馬祖國際藝術島」其中一部前導宣傳影片，由《迴島嶼吧》團隊策劃，滿滿人情味。（圖／翻攝自臉書「馬祖國際藝術島」）

▲▼「馬祖國際藝術島」其中一部前導宣傳影片，由《迴島嶼吧》團隊策劃。（圖／翻攝自臉書「馬祖國際藝術島」）

除此之外還有全島唯一加油站、老酒麵線、西莒小蜜蜂⋯等元素都入鏡，喚起人們的連結，也讓從未到訪過的人感受到馬祖濃厚的人情味。就有網友看了影片大呼「東莒容叔！！」，還有人想起曾在南竿騎車半路沒油，被當地阿兵哥買汽油救援，對方還堅持不收錢，讓他離開馬祖後許久仍記得這件事。

《迴島嶼吧》由策展人黃鼎堯、陳泳翰策劃，邀請許多藝術家和志工合力，在東莒有4件藝術作品展出；此外也在南竿發起「島嶼味蕾實驗室」，邀請島嶼青年夥伴日光春和、西尾半島、依嬤的店，透過料理分享海洋、植物、傳統的故事，更在東莒發起「島人廚房」，邀請台灣團隊吳謝私廚及墊墊胃駐點創作，轉譯島嶼特色食材，歡迎民眾登島品嚐，透過味蕾認識馬祖。

▲▼首屆「馬祖國際藝術島」，《迴島嶼吧》團隊在東莒策劃藝術計畫，包括「犬島海馬-土擺暝」、「跨越海洋-島嶼前線紀事」、「路上藍眼淚計畫-島塑椅」、「鐵鏽物件-東莒植物、礦物與鐵鏽染色計畫」、「島人廚房」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼首屆「馬祖國際藝術島」，《迴島嶼吧》團隊在東莒策劃藝術計畫，包括超有特色的土偶「犬島海馬-土擺暝」等，此作品由藝術家吳其錚、陳瑋軒、韓昀庭、徐育霓／扌日土－黃妙貞​，聯合志工創作。（圖／記者林育綾攝）

▲▼首屆「馬祖國際藝術島」，《迴島嶼吧》團隊在東莒策劃藝術計畫，包括「犬島海馬-土擺暝」、「跨越海洋-島嶼前線紀事」、「路上藍眼淚計畫-島塑椅」、「鐵鏽物件-東莒植物、礦物與鐵鏽染色計畫」、「島人廚房」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼首屆「馬祖國際藝術島」，《迴島嶼吧》團隊在東莒策劃藝術計畫，包括「犬島海馬-土擺暝」、「跨越海洋-島嶼前線紀事」、「路上藍眼淚計畫-島塑椅」、「鐵鏽物件-東莒植物、礦物與鐵鏽染色計畫」、「島人廚房」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼首屆「馬祖國際藝術島」，《迴島嶼吧》團隊在東莒策劃藝術計畫，此作品為「路上藍眼淚計畫-島塑椅」，藝術家和志工利用海漂廢棄物共同創作。（圖／記者林育綾攝）

▲▼首屆「馬祖國際藝術島」，《迴島嶼吧》團隊在東莒策劃藝術計畫，包括「犬島海馬-土擺暝」、「跨越海洋-島嶼前線紀事」、「路上藍眼淚計畫-島塑椅」、「鐵鏽物件-東莒植物、礦物與鐵鏽染色計畫」、「島人廚房」。（圖／記者林育綾攝）

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