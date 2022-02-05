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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「馬祖國際藝術島」2/12登場　台北街頭已經飄「海味」

▲文化總會與連江縣合辦「馬祖國際藝術島」，台北西門、士林已掛上大型看板宣傳。（圖／文化總會攝）

▲文化總會與連江縣合辦「馬祖國際藝術島」，台北西門、士林已掛上大型看板宣傳。（圖／文化總會攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

過去春節的台北街頭，常因國人返鄉而上演「空城計」，但近年愈來愈多民眾留在北部過年，讓春節的台北街頭依舊熙來攘往。中華文化總會表示，今年農曆春節的台北街頭，除了年味，還多了一股「海味」！原來是為迎接首屆「馬祖國際藝術島」即將在年後盛大開幕，台北西門、士林的大型看板，以及文化總會的門口，都佈置起大幅的馬祖無敵海景，讓民眾彷彿「一秒到馬祖」，而活動官網也在年前正式上線。

首屆「馬祖國際藝術島」將於2月12日開幕，展期至今年4月，10日，主辦單位文化總會及連江縣政府邀請各界年後前往馬祖，走訪《地下工事》、《傾聽島嶼的聲音》、《迴島嶼吧》、以及由藝術家與四鄉五島學童攜手共創的在地作品《風塔》等41組藝術團隊與在地共創而成、將在四鄉五島展出的39件作品及3個空間，用藝術手法及「島嶼釀」的主題，將馬祖久經時光醞釀的深厚底蘊讓世人看見。

馬祖國際藝術島的主視覺，是以一扇扇觀海景框，作為登島識讀馬祖的請帖，邀請各界參與遠至而來的風與在地沃土的交會，也從多元視角填入觀點激盪，「一同醞釀島嶼的轉身。」活動在去年陸續推出Facebook粉專及Instagram的帳號，精彩的動態和貼文吸引不少粉絲，而官方網站也在過年前正式上線。

文總指出，「馬祖國際藝術島」承繼解除戰地政務後30年的風土交會，並展望下個十年的島嶼轉身，希望以藝術引路，偕以教育、建築、設計為多方切入軸線，共同梳理與催化這場發酵。在第一屆邀請觀者一同翻轉視角——昔日從海上定位馬祖，如今透過觀海景框由內而外辯證島嶼，聆聽時間沖刷之下沈澱的不可言說，置身現場等待無法預知的每一次交會，參與在馬祖故事的醞釀之中，探照島嶼轉身的更多可能。

文總表示，為了迎接年後的藝術島開幕，吸引更多國人前往馬祖蒞臨藝術島，因此特別與大型看板合作，在台北市士林區基河路及文林路口、以及西門捷運站6號出口的大樓上，佈置了馬祖無敵海景的大幅廣告，讓在台北過年、或是春節期間會來台北的國人，能夠就近感受馬祖的無敵海景；而文化總會位於重慶南路2段15號的會址，也在門口佈置起以馬祖海景為設計的牌樓，歡迎民眾前往拍照打卡留念。

▲▼文化總會與連江縣合辦「馬祖國際藝術島」，台北西門、士林已掛上大型看板宣傳。（圖／文化總會攝）

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