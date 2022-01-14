　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

林右昌出席馬祖國際藝術島文化論壇　分享城市治理施政經驗

▲林右昌出席馬祖國際藝術島文化論壇 分享城市治理施政經驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林右昌出席馬祖國際藝術島文化論壇，分享城市治理施政經驗。基隆市長林右昌（右）、連江縣長劉增應（中）、新竹市長林智堅（左）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／綜合報導

馬祖國際藝術島系列活動《島嶼的遠見：文化治理論壇》12日下午在信義誠品登場，市長林右昌受邀與連江縣長劉增應、新竹市長林智堅等人同台交流，暢談從專業領域踏入政府部門的心態轉換，及分享城市治理的施政經驗。

連江縣政府與中華文化總會共同舉辦的馬祖國際藝術島活動，繼11日公布宣傳影片「讓時間說」，12日下午登場的《文化治理論壇》，則是邀請林市長等3位首長與文化、空間專業的政策推手一同與談，邀請大家在2月12日至4月10日到馬祖品味「塵封已久的島嶼滋味」。

▲林右昌出席馬祖國際藝術島文化論壇 分享城市治理施政經驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌首先肯定劉縣長策劃的國際藝術島系列活動。

在《文化治理論壇》的首長交流中，林右昌市長則與新竹市林智堅市長、連江縣劉增應縣長等人，一同回顧設計與文化藝術對城市帶來的翻轉，如何與專業對話、建立合作機制，以及帶領公務體系文化轉變的過程等。

林右昌首先肯定劉縣長策劃的國際藝術島系列活動，將會是縣政發展的一大轉捩點，也介紹自己從大學就讀景觀設計、碩士班就讀城鄉建築研究所，畢業後在行政院服務，專業背景加上中央政府的經驗，讓他在市長的職務上有「如魚得水」的感覺。

▲林右昌出席馬祖國際藝術島文化論壇 分享城市治理施政經驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌暢談自己從專業領域踏入政府部門的心態轉換。

林右昌也暢談自己從專業領域踏入政府部門的心態轉換，認為在唸書時大家都把「官僚」當成負面的字眼，但要實踐理念，專業與政府團隊合作缺一不可，城市景觀背後是城市精神文明的總合，在城市意象上被體現出來，設計跟規劃只是手段，背後是價值的選擇，各種選擇則是建立在縣市首長的意志跟領導力。

文總表示，首屆國際藝術島涵蓋藝術家創作、居民共創、動態展演、建築計畫、歷史空間轉譯、教育計畫等面向，用藝術手法呈現不同切面，將馬祖久經時光醞釀的深厚底蘊讓世人看見，邀請各界登島欣賞。

▲林右昌出席馬祖國際藝術島文化論壇 分享城市治理施政經驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

出訪宏都拉斯擬過境美國？　訪視獨居老人賴清德低調不回應

囂張2賊雇車偷12.5噸鋼材　啥咪！價值40萬9萬元賤價賣掉

獨／基隆港海軍大台艦煙囪失火　官兵找3酒女脫衣露鳥竟「同艘軍艦」

新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬　同性婚姻配偶也受惠

稀有「小天鵝」現蹤金山　珍貴覓食鏡頭《ETtoday》獨家曝光

ET快訊
羅霈穎拍賣會「入場方式曝」！　5000元起搶精品包
快訊／台74號4車連環追撞！　車流一度回堵
快訊／多次誣指時代力量黨工涉毒　王浩宇要賠15萬
桃園男緊抱妻子屍體躺血泊！　 她喉嚨割斷多處刀傷
快訊／金門發出禁台令！　國中小和幼兒園暫緩赴台灣本島戶外教學
醫警告：脫口罩「這動作做錯」像沒戴一樣！　一堆人GG
日月光餐會4辣妹真香！　網暈爆：明天投履歷
北市明起室內外運動戴口罩　「3種狀況」可拿下
1922開放查詢「預約資格」！　733萬人可打第3劑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市迎虎年　3米高「光虎」1／21起鎮守東門城

深化法紀觀念　勞動部邀法務部廉政署檢察官經驗分享

「2022台灣越南同鄉足球聯賽」加嚴版防疫　1／16日如期舉行

福虎生風豐收台東　東縣政府春聯紅包袋1／17起限量領取

火災時不可躲浴室　住宅裝置住宅用火災警報器

饒慶鈴化身行銷大使　攜最美鳳梨釋迦外銷包裝推薦給東森農場

新竹市美術館「策展人培力計畫」　即日起受理線上徵件

台東富山實小運動場1／15啟用　提供師生安全舒適運動環境

2022桃園市社區圖書購置補助計畫　1／17正式起跑

用影像閱讀臺灣史　桃園光影文化館「臺灣卡麥拉」主題影展

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

竹市迎虎年　3米高「光虎」1／21起鎮守東門城

深化法紀觀念　勞動部邀法務部廉政署檢察官經驗分享

「2022台灣越南同鄉足球聯賽」加嚴版防疫　1／16日如期舉行

福虎生風豐收台東　東縣政府春聯紅包袋1／17起限量領取

火災時不可躲浴室　住宅裝置住宅用火災警報器

饒慶鈴化身行銷大使　攜最美鳳梨釋迦外銷包裝推薦給東森農場

新竹市美術館「策展人培力計畫」　即日起受理線上徵件

台東富山實小運動場1／15啟用　提供師生安全舒適運動環境

2022桃園市社區圖書購置補助計畫　1／17正式起跑

用影像閱讀臺灣史　桃園光影文化館「臺灣卡麥拉」主題影展

北北基取消尾牙？柯文哲坦言「舉棋不定」：疫苗護照是解決方案

陳時中有信心「尾牙不必停辦」！　網抖恐怖後果：既視感重

咖啡秀搬到富邦　王苡丞第一位苦主要讓背號給王勝偉

《現正分手中》編劇揭密選角宋慧喬秘辛！讚張基龍「擁有2種臉孔」

竹市迎虎年　3米高「光虎」1／21起鎮守東門城

9m88、宋柏緯都來當「他」的合唱團！　新歌歌名還偷飆國罵

周末回暖但入夜仍冷！半個台灣都「只有10度」　下周變天時間曝

深化法紀觀念　勞動部邀法務部廉政署檢察官經驗分享

低溫10度...奶貓遭裝紙箱丟公園　2年後「嘴邊肉溢出」萌跟爸搶被

婚前見家長！女友餐桌上「1習慣」讓他陷兩難　意外掀網熱議

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

地方熱門新聞

台東晚間再傳境外移入+1！衛生局避談

台南仁德區汽機車車禍2人送醫

台南將加開6場疫苗追加劑

桃園設置30處社區接種站

10年關懷不間斷　TPCF送暖復興愛滿溢

台南疫苗接種預約系統網頁版上線

女子欠繳毒駕罰鍰強制扣車分期繳清

男子深夜蹲在路邊 因這原因被逮

公費疫苗預約平台15日開放

獨／高雄醫事人員跨院支援「沒打第3劑」　每月得PCR1次

台南保育類「糙齒海豚」擱淺搶救

台南3處新式科技執法設備上路

黃偉哲強調2022年底全市換為LED路燈

市立體育館接種站湧人潮　林右昌：已規劃分流

更多熱門

相關新聞

偷拍論壇狂掃千萬　上百人受折磨

偷拍論壇狂掃千萬　上百人受折磨

台北地檢署與刑事局電信偵查大隊及台北市婦幼隊，於今（13）日破獲兩大非法偷拍論壇，涉嫌從2012年起，上架超過20萬部影片，再以附上被害人生活資訊等方式，吸引會員付費選購，獲利3千萬元，至少287名成年、未成年女性受害。

基隆設大型接種站湧人潮　林右昌籲「疫苗足不用急」

基隆設大型接種站湧人潮　林右昌籲「疫苗足不用急」

市立體育館接種站湧人潮　林右昌：已規劃分流

市立體育館接種站湧人潮　林右昌：已規劃分流

偷拍論壇內幕曝！「約砲高手」用這招騙女伴

偷拍論壇內幕曝！「約砲高手」用這招騙女伴

2大偷拍論壇上傳20萬支影片　287女受害

2大偷拍論壇上傳20萬支影片　287女受害

關鍵字：

馬祖國際藝術島論壇城市治理林右昌

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《大學生》班底赴陸「百萬存款被騙光」

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

LINE 12.0.0版本新功能！　2招教你「接收訊息更隱密」

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

居服員「3條傳播鏈」今增5例！第二波燒到新北、新竹

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

快訊／1922平台明上午10點重啟！依照年齡分三階段預約

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

下體飄「腐爛魚腥味」他乾嘔到吐　女友先嚇傻再爆哭

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面