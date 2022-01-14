▲林右昌出席馬祖國際藝術島文化論壇，分享城市治理施政經驗。基隆市長林右昌（右）、連江縣長劉增應（中）、新竹市長林智堅（左）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／綜合報導

馬祖國際藝術島系列活動《島嶼的遠見：文化治理論壇》12日下午在信義誠品登場，市長林右昌受邀與連江縣長劉增應、新竹市長林智堅等人同台交流，暢談從專業領域踏入政府部門的心態轉換，及分享城市治理的施政經驗。

連江縣政府與中華文化總會共同舉辦的馬祖國際藝術島活動，繼11日公布宣傳影片「讓時間說」，12日下午登場的《文化治理論壇》，則是邀請林市長等3位首長與文化、空間專業的政策推手一同與談，邀請大家在2月12日至4月10日到馬祖品味「塵封已久的島嶼滋味」。

▲基隆市長林右昌首先肯定劉縣長策劃的國際藝術島系列活動。

在《文化治理論壇》的首長交流中，林右昌市長則與新竹市林智堅市長、連江縣劉增應縣長等人，一同回顧設計與文化藝術對城市帶來的翻轉，如何與專業對話、建立合作機制，以及帶領公務體系文化轉變的過程等。

林右昌首先肯定劉縣長策劃的國際藝術島系列活動，將會是縣政發展的一大轉捩點，也介紹自己從大學就讀景觀設計、碩士班就讀城鄉建築研究所，畢業後在行政院服務，專業背景加上中央政府的經驗，讓他在市長的職務上有「如魚得水」的感覺。

▲基隆市長林右昌暢談自己從專業領域踏入政府部門的心態轉換。

林右昌也暢談自己從專業領域踏入政府部門的心態轉換，認為在唸書時大家都把「官僚」當成負面的字眼，但要實踐理念，專業與政府團隊合作缺一不可，城市景觀背後是城市精神文明的總合，在城市意象上被體現出來，設計跟規劃只是手段，背後是價值的選擇，各種選擇則是建立在縣市首長的意志跟領導力。

文總表示，首屆國際藝術島涵蓋藝術家創作、居民共創、動態展演、建築計畫、歷史空間轉譯、教育計畫等面向，用藝術手法呈現不同切面，將馬祖久經時光醞釀的深厚底蘊讓世人看見，邀請各界登島欣賞。

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