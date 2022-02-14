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馬祖期間限定「坑道電影院」！無訊號沈浸體驗　射口變身絕美窗景

▲▼首屆馬祖國際藝術島開跑，位於南竿的77據點化為藝術展演場，邀請大家走入地下坑道欣賞作品。（圖／馬祖國際藝術島）

▲首屆馬祖國際藝術島開跑，位於南竿的77據點化為藝術展演場，還有期間限定「坑道電影院」。（圖／馬祖國際藝術島）

記者林育綾／馬祖報導

首屆「馬祖國際藝術島」即日起至4月10日展開，許多荒廢的軍事據點、被視為禁忌的特約茶室、軍人公墓，都紛紛變身為藝術展演場，結合作品和浪潮聲，翻轉了原先肅穆又荒涼的氛圍，成為充滿詩意的空間，像是「射口」變為欣賞絕美海景的窗框，甚至還有​期間限定「坑道電影院」，都在馬祖國際藝術島體驗！

▲▼馬祖國際藝術島開跑，在南竿鄉南端的「53據點」有策展人陳宣誠及協同策展人廖億美策劃的《傾聽島嶼的聲音》。（圖／記者林育綾攝）

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▲在南竿鄉南端的「53據點」，藝術家王文心創作《拜訪瓊麻2》，讓原先荒廢的軍事據點，變身為充滿詩意的藝術空間。（圖／記者林育綾攝）

馬祖過去是軍事重地，也是全世界軍事坑道最密集的島嶼，儘管從未發生陸上戰爭，也曾有過海戰和空戰，且長年都處於「備戰狀態」；直到兩岸關係趨緩，陸續撤軍後，許多軍事據點也跟著荒廢。據統計，光是南竿島就有95個海防軍事據點，密度不輸給台灣的便利商店；而人民的經濟來源，更從仰賴阿兵哥的消費逐漸轉型為發展觀光業。

今年首屆「馬祖國際藝術島」由連江縣政府及文化總會共同策劃，策展主軸命名為「島嶼釀」，由吳漢中擔任總策劃，在四鄉五島展開8個計畫、39件作品、3個空間策展、41位藝術團隊與在地共同創作。

▲▼首屆馬祖國際藝術島開跑，位於南竿的77據點化為藝術展演場，邀請大家走入地下坑道欣賞作品。（圖／記者林育綾攝）

▲走入地下坑道欣賞作品，也感受坑道內生活的不易。（圖／記者林育綾攝）

●77據點《地下工事》

其中《地下工事》位在南竿鄉西北角的「77據點」，由知名策展人林怡華策劃，共有4件作品，邀請大家走入「無訊號」的地下坑道欣賞作品，也感受坑道內生活的不易。像是在坑道最深處，藝術家陳飛豪帶來的影像作品《水流之神》，讓空間一秒變身期間限定「坑道電影院」，探討了馬祖四鄉五島「水流屍成神」的有應公信仰和文化。

▲▼首屆馬祖國際藝術島開跑，位於南竿的77據點化為藝術展演場，邀請大家走入地下坑道欣賞作品。（圖／記者林育綾攝）

▲藝術家陳飛豪帶來的影像作品《水流之神》，讓空間一秒變身期間限定「坑道電影院」（圖／記者林育綾攝）

而曹楷智作品《地下的故事—永夜淘光》，讓觀眾可以親自拿起鐵鍬挖土，體驗士兵在黑暗中，永無止境的體力勞動。利安摩根(Liam Morgan) 的作品《照理來說，應該可行》，模擬軍官士兵過往在地下生活和勞動的困頓。

▲▼首屆馬祖國際藝術島開跑，位於南竿的77據點化為藝術展演場，邀請大家走入地下坑道欣賞作品。（圖／馬祖國際藝術島）

▲曹楷智作品《地下的故事—永夜淘光》，讓觀眾可以親自拿起鐵鍬挖土，體驗士兵在黑暗中，永無止境的體力勞動。（圖／馬祖國際藝術島）

▲▼首屆馬祖國際藝術島開跑，位於南竿的77據點化為藝術展演場，邀請大家走入地下坑道欣賞作品。（圖／記者林育綾攝）

▲曹楷智作品《地下的故事—永夜淘光》，讓觀眾可以親自拿起鐵鍬挖土，體驗士兵在黑暗中，永無止境的體力勞動。（圖／記者林育綾攝）

▲▼首屆馬祖國際藝術島開跑，位於南竿的77據點化為藝術展演場，邀請大家走入地下坑道欣賞作品。（圖／記者林育綾攝）

▲利安摩根(Liam Morgan) 的作品《照理來說，應該可行》，用一株靠人工燈光照射維生的植物，模擬軍官士兵過往長期在地下生活和勞動的困頓。（圖／記者林育綾攝）

丁建中的攝影作品《靜候之景：馬祖烈嶼》，將馬祖的水霧元素納入，透過感濕油墨來創作，空間每隔15分鐘左右噴灑水霧，而白白一片的畫布，透過沾染濕氣才會顯現影像，也蘊藏了跟時間有關的議題，探討馬祖與海「既靠近，又有點距離」的關係。

▲▼首屆馬祖國際藝術島開跑，位於南竿的77據點化為藝術展演場，邀請大家走入地下坑道欣賞作品。（圖／記者林育綾攝）

▲丁建中的攝影作品《靜候之景：馬祖烈嶼》，將馬祖的水霧元素納入，透過感濕油墨來創作。（圖／記者林育綾攝）

▲▼首屆馬祖國際藝術島開跑，位於南竿的77據點化為藝術展演場，邀請大家走入地下坑道欣賞作品。（圖／記者林育綾攝）

▲白白一片的畫布，透過沾染濕氣才會顯現影像。（圖／記者林育綾攝）

▲▼首屆馬祖國際藝術島開跑，位於南竿的77據點化為藝術展演場，邀請大家走入地下坑道欣賞作品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼地下坑道的射口，也成為馬祖特有的賞海窗框。（圖／記者林育綾攝）

▲▼首屆馬祖國際藝術島開跑，位於南竿的77據點化為藝術展演場，邀請大家走入地下坑道欣賞作品。（圖／記者林育綾攝）

而在77據點之外，像是南竿軍人紀念公園、南竿山隴排練場、北竿后澳民宅，也各有精彩的作品，述說著馬祖的故事。

▲▼首屆馬祖國際藝術島開跑，策展人林怡華策劃《地下工事》，其中藝術家廖建忠在南竿軍人紀念公園打造「珠螺村藝術裝置」，之後讓島民投票命名，期望透過藝術翻轉原本肅穆、冷清的場域。（圖／記者林育綾攝）

▲藝術家廖建忠在南竿軍人紀念公園打造「珠螺村藝術裝置」，之後讓島民投票命名，期望透過藝術翻轉原本肅穆、冷清的場域。（圖／記者林育綾攝）

●53據點《傾聽島嶼的聲音》

南竿鄉南端還有一處「53據點」，建築外型宛如一座鋼琴，也是此次藝術島的展演亮點之一。當觀眾徒步穿過狹窄的道路，有策展人陳宣誠及協同策展人廖億美策劃的《傾聽島嶼的聲音》，以島嶼的研究與調查為基礎，透過景框、立體繪畫、聲音裝置、地景裝置等手法，結合現地環境創作9件作品，在歷史脈絡的回溯中，開啟新的島嶼認識。

▲▼馬祖國際藝術島開跑，在南竿鄉南端的「53據點」有策展人陳宣誠及協同策展人廖億美策劃的《傾聽島嶼的聲音》。（圖／記者林育綾攝）

▲「53據點」其中一座建築外型宛如一座鋼琴。（圖／記者林育綾攝）

像是其中藝術家王文心的作品《拜訪瓊麻2》，在靠近觀測窗的地面的設置一處水潭，水面的倒影，無論是入口、窗框、人影，都會成為作品的一部分，也改變人們的觀看視角，加上四周的海浪聲，漫步一圈，感受原先荒廢的軍事據點，變身為充滿詩意的藝術空間。

▲▼馬祖國際藝術島開跑，在南竿鄉南端的「53據點」有策展人陳宣誠及協同策展人廖億美策劃的《傾聽島嶼的聲音》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼王文心的作品《拜訪瓊麻2》設置一處水潭，水面的倒影，也都成為作品的一部分，（圖／記者林育綾攝）

▲▼馬祖國際藝術島開跑，在南竿鄉南端的「53據點」有策展人陳宣誠及協同策展人廖億美策劃的《傾聽島嶼的聲音》。（圖／記者林育綾攝）

而藝術家蕭佑任的《對象，景框、射口、掩體》，讓從前的砲彈射口，成為觀賞蒼茫海景的窗框，有別於住屋窗框的「海景」，景觀與人之間有段建立於武器的距離，時空背景所造成觀看心態的改變背後，也反映出景框的限制。

▲▼馬祖國際藝術島開跑，在南竿鄉南端的「53據點」有策展人陳宣誠及協同策展人廖億美策劃的《傾聽島嶼的聲音》。（圖／記者林育綾攝）

▲馬祖南竿鄉南端的「53據點」。（圖／記者林育綾攝）

鄒享想的作品《枕待》，源於馬祖著名的地標「枕戈待旦」。化為廢墟的據點，猶如一則時空留下的寓言，穿梭在這空無靜謐的堡壘中，重新觸動了感官，持續地響應著這個地方。他揉合自己在島嶼上的體驗，以整體意象或記憶片段，顯現於繪畫中，其中隱然可見場域裡的線索。

▲▼馬祖國際藝術島開跑，在南竿鄉南端的「53據點」有策展人陳宣誠及協同策展人廖億美策劃的《傾聽島嶼的聲音》。（圖／記者林育綾攝）

▲作品《枕待》源於馬祖著名的地標「枕戈待旦」。（圖／記者林育綾攝）

藝術家王嘉笙、張靖驩的作品《換哨前的斜陽》，在過去的哨口岩洞中，放上了一層薄膜，讓這片被框住的海景更顯得迷濛詩意。藝術家提到，軍事背景的過去，成就了人們得以觀海望天的機緣，但對彼時駐守前線瞭望敵國的阿兵哥來說，枕戈待旦的肅殺，就像是一層可視卻不可觸的薄膜，禁制著軍士們回返日常的渴望。

▲▼馬祖國際藝術島開跑，在南竿鄉南端的「53據點」有策展人陳宣誠及協同策展人廖億美策劃的《傾聽島嶼的聲音》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼《換哨前的斜陽》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼馬祖國際藝術島開跑，在南竿鄉南端的「53據點」有策展人陳宣誠及協同策展人廖億美策劃的《傾聽島嶼的聲音》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼馬祖國際藝術島開跑，在南竿鄉南端的「53據點」有策展人陳宣誠及協同策展人廖億美策劃的《傾聽島嶼的聲音》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼馬祖國際藝術島開跑，在南竿鄉南端的「53據點」有策展人陳宣誠及協同策展人廖億美策劃的《傾聽島嶼的聲音》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼馬祖國際藝術島開跑，在南竿鄉南端的「53據點」有策展人陳宣誠及協同策展人廖億美策劃的《傾聽島嶼的聲音》。（圖／記者林育綾攝）

而藝術家的採集創作，也同步集結於「南竿民俗文物館」1F特展區展出，帶來不同的聽覺與視覺感受。

此次「馬祖國際藝術島－島嶼釀」的亮點，還包括以藝術行動、飲食體驗促進島嶼交流對話的《迴島嶼吧》、由藝術家與四鄉五島學童攜手共創的在地作品《風塔》等作品，涵蓋藝術家創作、居民共創、動態展演、建築計畫、歷史空間轉譯、教育計畫等面向，用藝術手法呈現不同切面，將馬祖久經時光醞釀的深厚底蘊讓世人看見，邀請各界登島欣賞。

▲第一屆馬祖國際藝術島以「島嶼釀」為主題，即日起至4月10日在馬祖四鄉五島展開。（圖／文化總會提供）

＊相關資訊可至馬祖國際藝術島Facebook馬祖國際藝術島IG查詢。

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