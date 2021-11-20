到這4家家樂福打疫苗再送200提貨券　別再猶豫！3款疫苗都有

▲65歲以上長輩施打COVID-19疫苗第一劑疫苗可獲200元提貨券。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

為提升疫苗涵蓋率，高雄市政府又出招！這次與家樂福合作，在高雄新楠店、鼎山店、愛河店及五甲店設置疫苗接種站，現場接種COVID-19疫苗第一劑之65歲以上長輩，以及接種流感疫苗之75歲以上長輩，都可獲贈家樂福200元提貨券，每日限量20名。

衛生局指出，11月20日下午13:00-17:00及18:00-20:00於鼎山店4樓以及愛河店2樓安排莫德納疫苗接種，22日下午鼎山店和愛河店分別提供莫德納和BNT疫苗，23日、24日則有AZ和BNT疫苗。另，新楠店和五甲店預計下週五開打，提供疫苗將視中央狀況調整。

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▲長輩打疫苗還有好康拿，3款疫苗都有別再猶豫。（圖／高雄市政府）

衛生局表示，尚未接種第一劑或間隔28天欲接種第二劑者，可到現場登記接種，現場不提供混打服務，其餘各店詳細疫苗接種時段，請逕上高雄市政府衛生局網站查詢，衛生局後續也將視中央提供的疫苗種類及數量，公布各分店疫苗接種資訊。

家樂福公共事務部南區公關經理呂承璁表示，賣場是民眾生活重要場所，能與高雄市衛生局合作設立疫苗施打點，增加疫苗施打的便利性，共同為社會進一份心力感到開心，也歡迎市民朋友前來家樂福採買與接種。

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