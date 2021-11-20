高雄雙刀火雞哥半夜出門　魯夫骷髏頭暗黑航海王同車害慘他了

▲苓雅分局進行封閉式路檢，查獲蔡姓男子攜帶刀械，同車友人還有毒品咖啡包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅分局進行深夜封閉式路檢，結果一名24歲的蔡姓男子開車看見路檢點時，就立刻開車迴轉要走，結果被埋伏的員警給攔下來，當場在車內查獲兩把刀以及毒品咖啡包。

19日晚間十點，高雄市苓雅分局在正言路進行封閉式路檢，結果就在20日凌晨一點多左右，24歲的蔡姓駕駛開車經過時，發現有路檢點，就把車轉向小巷，企圖規避路檢，不過閃躲也沒有用，因為小巷裡頭早有埋伏員警，車一開進來，就立刻跳出來攔查，蔡姓駕駛當場很傻眼。

▲苓雅分局進行封閉式路檢，查獲蔡姓男子攜帶刀械，同車友人還有毒品咖啡包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警在車內發現兩把刀，所以立刻請蔡姓男子配合拿出來之外，並且獲得蔡姓男子同意之後搜查車內，就在小客車的後座提袋當中發現毒品咖啡包22包，蔡姓男子看到毒品包被搜出來，立刻表示那是同行的23歲許姓乘客所有，許姓男子說自己也不清楚，雙方一度互推，最後許姓男子才認了「是我要使用」，這些毒品咖啡包經過檢測都有安非他命陽性反應。

因為車上有兩把刀，其中一把是開山刀，所以警方依照社會秩序維護法「無故攜帶刀械」將蔡姓男子函送以外，另外也依照違反毒品防制條例將23歲的許姓男子移送法辦。

▲苓雅分局進行封閉式路檢，查獲蔡姓男子攜帶刀械，同車友人還有毒品咖啡包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）