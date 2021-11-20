　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄雙刀火雞哥半夜出門　魯夫骷髏頭暗黑航海王同車害慘他了

▲苓雅分局進行封閉式路檢，查獲蔡姓男子攜帶刀械，同車友人還有毒品咖啡包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲苓雅分局進行封閉式路檢，查獲蔡姓男子攜帶刀械，同車友人還有毒品咖啡包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅分局進行深夜封閉式路檢，結果一名24歲的蔡姓男子開車看見路檢點時，就立刻開車迴轉要走，結果被埋伏的員警給攔下來，當場在車內查獲兩把刀以及毒品咖啡包。

19日晚間十點，高雄市苓雅分局在正言路進行封閉式路檢，結果就在20日凌晨一點多左右，24歲的蔡姓駕駛開車經過時，發現有路檢點，就把車轉向小巷，企圖規避路檢，不過閃躲也沒有用，因為小巷裡頭早有埋伏員警，車一開進來，就立刻跳出來攔查，蔡姓駕駛當場很傻眼。

▲苓雅分局進行封閉式路檢，查獲蔡姓男子攜帶刀械，同車友人還有毒品咖啡包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲苓雅分局進行封閉式路檢，查獲蔡姓男子攜帶刀械，同車友人還有毒品咖啡包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警在車內發現兩把刀，所以立刻請蔡姓男子配合拿出來之外，並且獲得蔡姓男子同意之後搜查車內，就在小客車的後座提袋當中發現毒品咖啡包22包，蔡姓男子看到毒品包被搜出來，立刻表示那是同行的23歲許姓乘客所有，許姓男子說自己也不清楚，雙方一度互推，最後許姓男子才認了「是我要使用」，這些毒品咖啡包經過檢測都有安非他命陽性反應。

因為車上有兩把刀，其中一把是開山刀，所以警方依照社會秩序維護法「無故攜帶刀械」將蔡姓男子函送以外，另外也依照違反毒品防制條例將23歲的許姓男子移送法辦。

▲苓雅分局進行封閉式路檢，查獲蔡姓男子攜帶刀械，同車友人還有毒品咖啡包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲苓雅分局進行封閉式路檢，查獲蔡姓男子攜帶刀械，同車友人還有毒品咖啡包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

►SK-II青春露5.7折！不囤嗎？

ET快訊
花56元買樂透「爽中頭獎1000萬」　幸運男曝秘訣
《木曜》女工作人員飆罵邰智源髒話！「超正臉蛋曝」網暴動
拜登健檢結果出爐！走路僵硬原因曝光
人妻被家暴3年不離婚　街邊大哭「老公太帥，離不開他」
應召女搓龍根摸到「這裡2倍大」！救老司機一命
劉德華爆「最恨演藝圈1女星」！曾被害到破產　奢華近況曝
建宏牛肉麵改名被砲翻！驚曝「隔街大咖」：恐漲價了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

3歲女慘遭狠父「不求人」虐打　板凳上罰站摔落撞地口吐白沫亡

天天求神問卜還逼小孩喝符水！　軍人老公以賭維生妻怒提離婚

中秋節想家竟越獄！2男尖筷挾持管理員傷3人　辯「腦傷」遭判刑

高雄雙刀火雞哥半夜出門　魯夫骷髏頭暗黑航海王同車害慘他了

台中補習班狼師3年猥褻6男童　遭起訴仍狡辯：父母教他們亂指控

小王想奮力擺腰！爽邀人妻：逗弄棒棒　人夫見「從軟到硬」綠炸

快訊／台南男架梯鋸樹摔落無生命跡象　消防人員搶救送醫不治身亡

陪酒廁所內遭性侵全裸逃出　變態男客判無罪原因竟是她曾經...

砍人鬥毆畫面曝！北市「14黑衣人衝錢櫃包廂」　3人遭砍濺血2送醫

激戰小三片瘋傳LINE群！人夫喊：性慾強又會吹舔吸　結局大反轉

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

重機「高速直插」白色名車慘死！　檢問和解意願...騎士父沈默未回

興奮二哈拖「熊貓」狂奔大陸商場 網友見布偶裝頭快斷笑：錢難賺

羅志祥宣告復出歌壇！ 認「又老又胖」:真的快昏倒

大中小邊境牧羊犬都懂撩妹 會跳舞會把妹是吃聰明長大嗎?｜萌萌懂懂 EP10｜游星淵 陳思綾

重機高速「插進豪車」驚悚全毀　騎士倒栽蔥卡擋風玻璃命危

3歲女慘遭狠父「不求人」虐打　板凳上罰站摔落撞地口吐白沫亡

天天求神問卜還逼小孩喝符水！　軍人老公以賭維生妻怒提離婚

中秋節想家竟越獄！2男尖筷挾持管理員傷3人　辯「腦傷」遭判刑

高雄雙刀火雞哥半夜出門　魯夫骷髏頭暗黑航海王同車害慘他了

台中補習班狼師3年猥褻6男童　遭起訴仍狡辯：父母教他們亂指控

小王想奮力擺腰！爽邀人妻：逗弄棒棒　人夫見「從軟到硬」綠炸

快訊／台南男架梯鋸樹摔落無生命跡象　消防人員搶救送醫不治身亡

陪酒廁所內遭性侵全裸逃出　變態男客判無罪原因竟是她曾經...

砍人鬥毆畫面曝！北市「14黑衣人衝錢櫃包廂」　3人遭砍濺血2送醫

激戰小三片瘋傳LINE群！人夫喊：性慾強又會吹舔吸　結局大反轉

明明速限內卻有「照相機恐懼症」！他點出一駕駛習慣釣出一票苦主

莉婭瞞謝和弦向Keanna道歉「搶了妳老公」　親曝原因：不想被扭曲

流感疫苗比去年少打110萬劑創新低　4重症高風險群「驚見年輕人」

荷蘭爆發反封城示威！警察對群眾開火　男「中彈倒地」哀嚎影片曝

蘋果全自動汽車2025年望問世　摩根士丹利：預計為「共享汽車」服務

詹皇復出也沒救　坦圖狂砍37分11籃板痛宰湖人

3歲女慘遭狠父「不求人」虐打　板凳上罰站摔落撞地口吐白沫亡

外食漲不停「百貨業挺在家烹派」　周年慶搭五倍券加碼買氣熱

秋冬危機四伏！當心吹起心血管風暴　保命就靠「它」

捨年收租570萬不賺　成功國宅家樂福房東3.45億求售店面

華南7姬「脫光火辣桌曆」外流　母公司急喊卡：全下架紙本停印

社會熱門新聞

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

男大生撞死0反應　亡命3連線抓交替？

重機騎士高速直插C200慘死！同行車友相驗低調現身

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

瑪莎拉蒂男載妻產檢　當街搞這事妻秒傻眼

獨／600萬KTM被砂石車擊落　車主心痛直接報廢

排得來速挨罰　台北男收紅單傻眼：200變500

北市忠孝東路KTV驚傳砍人　3濺血2送醫

姊妹開車北上　國3自撞1死1傷

基隆男接種莫德納第二劑3天後猝死　死前10小時嘔吐

激戰小三片瘋傳LINE群！人夫：會吹舔吸　

重機騎士撞C300「內臟全碎」亡　駕駛現身還原經過

更多熱門

相關新聞

到「這4家家樂福」打疫苗再送200提貨券

到「這4家家樂福」打疫苗再送200提貨券

為提升疫苗涵蓋率，高雄市政府又出招！這次與家樂福合作，在高雄新楠店、鼎山店、愛河店及五甲店設置疫苗接種站，現場接種COVID-19疫苗第一劑之65歲以上長輩，以及接種流感疫苗之75歲以上長輩，都可獲贈家樂福200元提貨券，每日限量20名。

陸橋懸吊10屍示眾！墨西哥黑道「兇殘屠殺」

陸橋懸吊10屍示眾！墨西哥黑道「兇殘屠殺」

即／人從眼前突消失　高雄紅衣女墜愛河亡

即／人從眼前突消失　高雄紅衣女墜愛河亡

獨／高雄「球棒私刑團」4煞落網　警大驚：台中來的

獨／高雄「球棒私刑團」4煞落網　警大驚：台中來的

五月天宣布高雄跨年！4天場次出爐

五月天宣布高雄跨年！4天場次出爐

關鍵字：

高雄苓雅路檢封閉式毒品開山刀

讀者迴響

熱門新聞

纏鬥2年！莉婭道歉Keanna：我搶了妳的老公

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣露乳開腰復仇

陸劇男神隱婚生娃認了！

男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

毛加恩老婆劇痛緊急剖腹產！6個月胎兒救不回：天堂見

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

迪麗熱巴穿禮服正翻！紅毯工作人員「盯到呆住」

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

男大生撞死0反應　亡命3連線抓交替？

36hrs暴凍全台探13°C！專家估創低溫

即／拜登照大腸鏡需麻醉　賀錦麗暫代總統職務

重機騎士高速直插C200慘死！同行車友相驗低調現身

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

更多

最夯影音

更多
重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡
謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面