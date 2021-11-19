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社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄「球棒私刑團」4煞抓到了　警一查大驚：是台中來的

▲▼高雄球棒私刑隊成軍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄出現「球棒私刑團」，警方調查犯嫌均為台中人。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

網路上流傳出2段擄人街頭毆打影片，發生地點就在高雄，警方初步調查出，這起案件疑因泰達幣260萬元買賣糾紛，其中2人遭暴力毆打至骨折。19日傍晚，高雄市刑大將其中4名嫌犯逮捕到案，初步了解犯嫌均為台中人，經人唆使到高雄犯案，至於背後影武者仍追緝中。

《東森新媒體ETtoday》在16日晚間就掌握網路上流傳2段暴力影片，其中一段23秒影片中，一名男子在街旁小徑遭多人追打，男子倒地後遭狂踹，其中還有人拿出電擊棒伺候，男子則不斷哀嚎說：「拍謝啦！拍謝啦！」

而另段3分59秒影片則拍到被害男子被口罩矇眼，腿部明顯出現電擊痕跡，影片不時看出一群犯嫌手中都拿著球棒，不斷地問男子：「錢咧？小趙住哪裡？」隨後男子就被亂棒毆打，且毆打部位都在腳踝、脛骨和膝蓋，還威脅要斷他手指，男子哀號：「錢還你們就好了」，但拍攝影片的少年則狠嗆說：「沒有，除了錢要還，手和腳都要給你斷」，不斷逼問「小趙在哪裡」，隨後往男子口中倒入不明液體，可見下手非常凶殘。

▲▼高雄球棒私刑隊成軍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄球棒私刑隊成軍，疑似260萬交易糾紛引起。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄球棒私刑隊成軍。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，起因是高雄趙姓男子和蘇姓男子從事虛擬貨幣泰達幣交易，9日中午兩人開車到台中與一對夫妻交易，夫妻給趙男和蘇男260萬元後，發現交易疑似有問題，找一群人從台中南下到高雄找趙男和蘇男。

當晚，蘇男開車先將趙男送回家，隨後到三民區一家租車行還車，未料卻被這群「台中球棒私刑團」堵到，蘇男被強押上車載到三民、仁武區附近，以暴力威脅方式逼迫交出260萬，隨後有女子帶來260萬元還錢了事。針對此案，高雄市刑大19日傍晚逮獲4名犯嫌到案，至於背後主謀仍追查中。

全民瘋棒球，高雄市警局16日才發布新聞稿，酸爆他縣市日前發生數起持球棒鬥毆暴力事件，引人遐想指射台中瑪莎拉蒂3少、球棒少年團狂砸C300賓士車等社會治安敗壞案件。

新聞稿指出，鑑於他縣市日前發生數起持球棒鬥毆之暴力事件，讓民眾質疑「全民瘋棒球」之嘲諷話題，高市警方為圍防夜間街頭暴力事件及酒駕情事發生，立即規劃全市八大行業擴大臨檢及重要道路、聯外道路之之路檢取締酒駕勤務。市警局動員17個分局，每日約550名警力加入全市擴大臨檢及路檢勤務，全面防止街頭暴力鬥毆情事發生。

未料當晚網路上就有2段暴力影片流出，影片內容就提及發生地點在高雄，對比市警局所說「防止全民瘋棒球」的口號，高雄出現「球棒私刑團」顯得格外諷刺。

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