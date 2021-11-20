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保護力不足！一線醫護多數僅打2劑AZ　醫喊話中央「開第三劑混打」

▲▼新北市72歲以上長者開放莫德納疫苗首日，新店區靜思堂及大豐國小兩個接種站湧入大批人潮。先前受AZ疫苗不良副作用影響而不敢接種疫苗的長者，今天傾巢而出，就算頂著大太陽也要搶打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫師喊話政府，讓醫護施打第三劑混打。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

台大醫院昨公布AZ與莫德納混打研究期中報告，面對國際主要流行的Delta變異株，混打組與雙莫德納產生保護力明顯優於雙AZ組，差距可以達到5倍之多。而施打AZ的一般民眾，也從今天開始可混打疫苗，不過，有醫師直言，第一線的醫護工作最危險，卻僅打2劑AZ，喊話中央「請考慮讓防疫一線醫護打第三劑混打。」

國內外混打呼聲高，且各國也已加緊腳步執行，盼能以此讓疫情有效降溫。不過，台灣直到近期開放疫苗混打，台大醫院也公布研究數據，比較保護力部份，張上淳指出，透過受試者血液稀釋40倍培養細胞，仍能成功中和病毒代表具有保護力的情況下，從Delta去看，雙AZ就只剩下12%~15%，混打間隔8週與雙莫德納組仍可維持100%反應，顯示對Delta保護力來說，「混打與雙莫德納都優於雙AZ組」。

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但在前段本土疫情較為緊張之時，前線醫護先行接種當時數量較充裕的AZ，因此執行混打的人仍在少數。台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰也在臉書發聲，台大混打研究出爐，AZ莫德納混打抗體是2劑AZ的五倍，受試者血清抗體對Delta病毒來說，混打組有100%中和能力，AZ組卻只有12-15%。醫師指出，防疫第一線醫護人員許多只打兩劑AZ，「保護力明顯不足對抗變種病毒Delta」。

蘇一峰喊話中央，「防疫第一線醫護工作最危險，大多只打AZ兩劑…目前國內疫苗多到打不完，請考慮讓防疫一線醫護打第三劑混打！」

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