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高雄跨年「高流舞台」主持名單曝　蔡昌憲揭「紅毯女神」迎2022

▲高雄流行音樂中心。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄流行音樂中心在今年10月31日正式開幕。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府預告，12月31日將打造史上最誇張跨年晚會，集結4金卡司與雙舞台設計，首度由2電視台聯手串連雙舞台精彩節目，今（19）日率先宣布，由華視製播的「2022高雄跨年晚會高流舞台」晚會主持人名單，由「全方位藝人」蔡昌憲和「紅毯女神」瑪麗一同攜手主持。

擔任晚會主持的「全方位藝人」蔡昌憲直呼：「非常地興奮、開心！這是我第一次在高雄跨年，很榮幸能接下高流開幕後的首場跨年音樂盛事！」出道12年首次推出個人專輯《有閒》，也將在跨年晚會上獻唱新歌。他也表示高雄是一個非常熱情的城市，會準備符合高雄活潑、有朝氣的衣服來突顯出高雄的活力。

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▲2022高雄跨年晚會高流舞台主持人「紅毯女神」瑪麗。（圖／高雄市文化局提供）

▲2022高雄跨年晚會高流舞台主持人「紅毯女神」瑪麗。（圖／高雄市文化局提供）

「紅毯女神」瑪麗不僅曾多次擔任金曲獎、金鐘獎星光大道主持人，2021年更升格廣播電視金鐘獎典禮主持人，除了和新夥伴蔡昌憲首次搭擋主持她感受相當興奮外，最開心的就是能參與高流開幕後首次的跨年晚會，瑪麗透露說：「之前訪問曾在高流舉辦演唱會的盧廣仲，發現從規劃到和大家見面歷時了12年，現在整體園區落成，聽說還是最新的浪漫約會景點，同時身為主持人和遊客的我，非常期待去看夜晚高流建築的美！」

藉由這次擔任高雄跨年主持人的機會，瑪麗很期待能夠品嘗到在地的美食，身為飛碟電台「哥哥妹妹有意思」節目主持人的她，也準備在電台節目中向觀眾募集高雄在地好吃、好玩的景點，準備在跨年主持行程空檔前往。蔡昌憲則回應道：「想趁跨年主持收工的時候品嘗高雄在地好吃的火鍋，也想趁這次好好欣賞高流和駁二的美，之前都在照片、影片看到，這次終於可以親眼見證了！」

▲2022高雄跨年晚會高流舞台主持人「全方位藝人」蔡昌憲。（圖／高雄市文化局提供）

▲2022高雄跨年晚會高流舞台主持人「全方位藝人」蔡昌憲。（圖／高雄市文化局提供）

兩位主持人也向民眾、粉絲們喊話，邀請大家一同來高雄跨年，瑪麗說：「經過了一段時間，大家終於又可以聚在一起感受歡樂的氣氛，當然要選在有好天氣的高雄，還可以來看看最新的高雄流行音樂中心，又有好聽的音樂，能不來嗎？」蔡昌憲呼籲道：「高雄的鄉親『有閒』都可以在跨年當天來高流走一走，高流開幕後第一次辦跨年，我第一次主持高雄跨年，我第一次發片，大家陪我一起初體驗，一起迎接2022！」

▲高雄流行音樂中心。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府預告，12月31日將打造史上最誇張跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

高雄流行音樂中心甫在今年10月31日正式開幕，是2022台灣燈會雙主場之一，首次舉辦戶外跨年演出，以台灣燈會「會前會」之姿亮相，舞台效果搭配原有高流建築特色，加上環抱愛河灣絕佳夜景，絕對令觀眾大飽眼福，流連忘返。高流中心全區場域範圍高達12公頃，除了本次跨年演出的戶外「海風廣場」，還有醒目的產業社群空間「音浪塔」、複合型空間「珊瑚礁群」、獨立式展演空間「鯨魚堤岸」，以735公尺的海豚步道橫跨愛河灣，串連整個園區，背景視覺效果、堅強的主持人陣容及卡司，跨年當日將與位於蓬萊商港台的「蓬萊舞台」隔海互尬、同框比拼，不容錯過。

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