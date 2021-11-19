高雄驚現「球棒私刑團」！ 電擊亂棒狂毆畫面曝：手腳都要給你斷　

▲高雄球棒私刑隊成軍，疑似260萬交易糾紛引起。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

近日國內治安暴力案件頻傳，更衍生出球棒和辣椒水的對決，網路上也流傳出2段擄人街頭毆打影片，發生地點就在高雄。警方初步調查出，這起案件疑因泰達幣260萬元買賣糾紛，其中2人遭暴力毆打至骨折，目前警方仍偵辦中。不過高雄市警察局才宣誓「防止全民瘋棒球」，當晚私刑影片就流出，「高雄球棒私刑團」成軍顯得格外諷刺。

▲蘇姓男子被押往街邊小徑內毆打凌虐，其中有犯嫌持電擊棒。（圖／記者許宥孺翻攝）

《東森新媒體ETtoday》在16日晚間就掌握網路上流傳2段暴力影片，其中一段23秒影片中，一名男子在街旁小徑遭多人追打，男子倒地後遭狂踹，其中還有人拿出電擊棒伺候，男子則不斷哀嚎說：「拍謝啦！拍謝啦！」

▲蘇男身上有電擊痕跡。（圖／記者許宥孺翻攝）

而另段3分59秒影片則拍到被害男子被口罩矇眼，腿部明顯出現電擊痕跡，影片不時看出一群犯嫌手中都拿著球棒，不斷地問男子：「錢咧？小趙住哪裡？」隨後男子就被亂棒毆打，且毆打部位都在腳踝、脛骨和膝蓋，還威脅要斷他手指，男子哀號：「錢還你們就好了」，但拍攝影片的少年則狠嗆說：「沒有，除了錢要還，手和腳都要給你斷」，不斷逼問「小趙在哪裡」，隨後往男子口中倒入不明液體，可見下手非常凶殘。

警方調查，起因是高雄趙姓男子和蘇姓男子從事虛擬貨幣泰達幣交易，9日中午兩人開車到台中與一對夫妻交易，夫妻給趙男和蘇男260萬元後，發現交易疑似有問題，找人到高雄找趙男和蘇男。

當晚，蘇男開車先將趙男送回家，隨後到三民區一家租車行還車，未料卻被這群「球棒私刑團」堵到，蘇男被強押上車載到仁武區，以暴力威脅方式逼迫交出260萬，隨後有女子帶來260萬元還錢了事。針對此案，高雄市刑大已介入偵辦，初步釐清相關案情並掌握特定人車。

▲▼球棒私刑隊狂毆打蘇男膝蓋、脛骨和腳踝。（圖／記者許宥孺翻攝）

全民瘋棒球，高雄市警局16日才發布新聞稿，酸爆他縣市日前發生數起持球棒鬥毆暴力事件，引人遐想指射台中瑪莎拉蒂3少、球棒少年團狂砸C300賓士車等社會治安敗壞案件。

新聞稿指出，鑑於他縣市日前發生數起持球棒鬥毆之暴力事件，讓民眾質疑「全民瘋棒球」之嘲諷話題，高市警方為圍防夜間街頭暴力事件及酒駕情事發生，立即規劃全市八大行業擴大臨檢及重要道路、聯外道路之之路檢取締酒駕勤務。市警局動員17個分局，每日約550名警力加入全市擴大臨檢及路檢勤務，全面防止街頭暴力鬥毆情事發生。

未料當晚網路上就有2段暴力影片流出，影片內容就提及發生地點在高雄，對比市警局所說「防止全民瘋棒球」的口號，高雄「球棒私刑團」成軍顯得格外諷刺。

【相關新聞】八大解封首日！高市警擴大臨檢 550警力防「全民瘋棒球」

【更多新聞】

高雄外送美食排行出爐！第1名不意外、米血殺出血路 珍奶竟落榜

高雄跨年4金卡司大集合！露天酒吧嗨整晚 義大888秒煙火超震撼

高雄婦打莫德納後「主動脈剝離」 血壓飆200送急診！ICU觀察中

義大醫療走向屏東！2025年營運 將有遊樂場、購物、電影院