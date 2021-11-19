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社會 社會焦點 保障人權

豬豬國道跳車逃亡釀塞車　警方手忙腳亂逮捕牠後下場竟是這樣

▲▼豬豬在國道摔車。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲豬豬逃避宰殺，在國道車道上摔車。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

記者許宥孺／高雄報導

謝姓男子今年7月22日開著運豬車，行經國道一號南下高雄交流道附近，突然有一隻豬從車上摔下，豬隻穿梭在車陣中，造成國道大塞車險象環生，警方接獲通報逮住豬兒後把牠載下交流道，但豬豬仍一命嗚呼，而謝姓男子也被依公共危險罪送辦，檢方偵查後將他處分不起訴。

檢方指出，這起事件發生在2021年7月22日下午2點左右，謝姓男子駕駛營業大貨車，裝載70隻活體豬，行經國道一號南向368公里處時，車上一隻豬突然掉落在車道上，豬隻遊蕩在車道上畫面險象環生，後方車輛也為閃避減速，導致國道大塞車。

▲▼豬豬在國道摔車。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲豬豬在國道上閒晃，車輛為閃避減速導致大塞車。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

國道警方事後透過監視器找到肇事的謝姓男子，不過謝男表示，有用柵欄固定豬隻，且在路上都沒發現異狀，是警方通知後他才發現。警方依違反道路交通管理處罰條例規定，處謝男3千元罰鍰，另危害高速公路行車安全部分，以公共危險罪函送法辦。

高雄地檢署偵查時，檢方認為無法證明謝男故意不將豬隻捆綁好，因此將全案處分不起訴。

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