南韓政權輪替成定局？尹錫悅支持度大勝李在明11%　敲響執政黨警鐘

▲最新南韓總統大選民調，李在明(左)的支持度慘輸尹錫悅10%以上。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓即將於明年3月舉行第20屆總統大選，其中現執政黨「共同民主黨」派出前京畿道知事李在明、最大在野黨「國民力量」則推派前檢察總長尹錫悅。在國民力量初選結果出爐前，李在明支持度曾大勝對手尹錫悅，然而僅不過短短2周的時間，卻反而遭到逆轉，慘輸對方超過10%的支持度，超出專家預期。

南韓政壇目前雖表定有4人將參選下屆總統，包括李在明、尹錫悅、安哲秀（國民的黨）、沈相奵（正義黨），但除非選民跳脫類似於台灣「兩黨政治」的傳統思維、選擇第三勢力，否則還是李在明、尹錫悅2人最有可能當選下屆總統。

根據《韓聯社》，南韓民調機構「韓國蓋洛普」（Gallup Korea）昨（19）日發表最新民調數據，根據該機構從16至18日針對南韓全國1000名18歲以上成年人所實施的調查，結果顯示李在明支持度落在31%（下降3%）、尹錫悅支持度則為42%（上升11%），兩人支持度差距高達11%，超出誤差範圍之外。

▲南韓參選20屆總統大選的4名政治人物，由左至右為李在明、尹錫悅、沈相奵、安哲秀（圖／達志影像）

「韓國蓋洛普」上一次也曾於10月19至21日實施民意調查，當時李在明的支持度為34%、尹錫悅的支持度為31%，執政黨推派候選人的支持度仍小贏最大在野黨的候選人，不過才經過一個月、歷經國民力量結束黨內初選後，情勢旋即遭到逆轉。

安哲秀的支持度為7%、沈相奵的支持度則僅為5%。

至於在政黨支持度方面，李在明所代表的共同民主黨（執政黨）為29%，與上周相比下跌5%；而尹錫悅所代表的國民力量（最大在野黨）支持度則為39%，與上周相比上漲3%，創下2016年（當時黨名為新世界黨）時任總統朴槿惠「閨蜜門」干政案支持度大跌以後的最高紀錄。

其實，專家都對這個結果跌破眼鏡，因為在國民力量還未結束初選（尹錫悅、洪準勺）時，李在明的支持度在所有角逐總統大選的政治人物中為最高，然而11月5日國民力量宣布尹錫悅為最終人選後，尹錫悅在5、6日實施的民調支持度就開始大勝李在明10%以上，當時韓國社會輿論研究所所長李康潤（이강윤）認為是初選結束後所發生的「聚集效應」。

＊聚集效應（韓文為convention效果，컨벤션 효과）：依據Naver韓文辭典的解釋，指的是全黨大會等大型政治活動舉行以後，所造成的支持率上升之效果。

▼尹錫悅在黨內初選結束後，支持度比上周攀升10個以上百分點。（圖／達志影像）

▲前京畿道知事李在明代表共同民主黨角逐下一任南韓總統。（圖／路透社）



根據《YTN》，李康潤曾於10日點出，因為國民力量才剛結束初選，尹錫悅在短時間內大幅吸引注意力與支持度是必然現象，當時他預估造成尹錫悅支持度上升的「聚集效應」的影響效果最多可持續1周或10天，不過國民力量結束初選至今已2周，尹錫悅的支持度仍依舊穩穩超過李在明，這對執政黨而言無非是一大警訊。

至於現任總統文在寅的施政滿意度，在本周的調查結果為34%，比上周還下跌3%。

據悉，部分韓媒認為李在明支持度下跌、甚至輸尹錫悅超過10%的原因，恐怕與先前的「失言風波」脫不了干係。根據《朝鮮日報》，李在明曾於13日在釜山市影島區的某咖啡廳與中小企業、新創產業的代表見面，他當場表示，「說實話，你不覺得釜山很無聊嗎？啊......有趣是有趣啦，不過無法與（首爾）江南相比。」

另外，李在明先前曾表示國內餐廳的數量太多，建議應由政府限制一個地區以內的餐廳數量，遭專家狠批根本違反市場經濟機制，直呼與共產國家作法無異；而他也於19日表示，應將首都圈內的200多間國營企業、公共機關總部遷移至外縣市，以求國土能均衡發展，分散首都圈內過半人口。

▲尹錫悅失言後前往光州518民主墓園參拜，遭大批民眾反對。（圖／達志影像／newscom）

然而若說到「失言風波」，尹錫悅先前也曾表示前總統全斗煥的政治手腕很好，因此觸怒518光州民主運動遺屬與生還者，之後於10日前往光州市北區國立518民主墓園參拜，原定至追思塔獻花、焚香，卻遭到大批反對的民眾阻擋，最後只能在入口處默禱；且尹錫悅先前也曾公開表態，一旦當選總統，將會詢問民意後，考慮以總統職權「特赦」因罪入獄的前總統李明博、朴槿惠，此話一出，恐怕喪失中間選民的支持，因此未來南韓政壇、大選局勢仍充滿變數。

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