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南韓最新大選民調出爐！尹錫悅超車李在明10%p↑　特赦李朴成變數

▲▼李在明、尹錫悅確定代表兩大黨競選明年南韓總統。（圖／達志影像）

▲李在明(左)、尹錫悅(右)確定代表兩大黨競選明年南韓總統。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最大在野黨「國民力量」於5日結束黨內初選，決定推派前檢察總長尹錫悅為黨內提名的唯一候選人，出戰明年3月第20屆總統大選。隨著選情逐漸明朗，民調機構針對1千名以上成年人進行民意調查，結果尹錫悅獲得4成以上的支持率，遠遠超過對手李在明10個百分點以上。

根據《韓聯社》，南韓執政黨「共同民主黨」在黨內初選結束後，決定派出被視為是文在寅接班人的前京畿道知事李在明競選明年總統，迎戰國民力量所派出的尹錫悅，民調機構「韓國社會輿論研究所」（KSOI）在廣播電台交通放送（TBS）的委託下，於5、6日針對全國18歲以上的1009人實施各候選人支持度調查。

結果顯示，尹錫悅以43.0%的支持率奪冠，遠遠超車僅獲31.2%支持率的李在明10個百分點以上，至於國民的黨（국민의당）候選人安哲秀的支持率為4.7%、正義黨候選人沈相奵（심상정）支持率則為3.7%。

報導點出，與前一周的民調結果相比，尹錫悅足足攀升了10.6%，反而李在明的支持率下跌2個百分點。

韓國社會輿論研究所所長李康潤（이강윤）分析尹錫悅支持度攀升的原因，「隨著國民力量黨內初選結束，擴大了具爆發性的會議聚集效果，（此民調）反映出初選結束前後，在競爭白熱化的影響下，更加吸引選民與各支持者們的關注。」

▲▼尹錫悅在黨內初選結束後，支持度比上周攀升10個以上百分點。（圖／達志影像）

▲尹錫悅在黨內初選結束後，支持度比上周攀升10個以上百分點。（圖／達志影像）

該份民調假設明年總統大選只有尹、李2個候選人的情況下，尹錫悅的支持度為47.3%、李在明則為35.2%。據悉，在上周的民調結果中，尹錫悅支持率為36.6%、李在名為36.5%；然而在國民力量上周從尹錫悅、洪準勺2個候選人中底定尹為提名候選人後，其支持率一周內攀升10個以上百分點。

不過，尹錫悅昨（7）日下午接受《韓聯社》專訪時，透露未來若當選總統，可能推動特赦因罪入獄的前總統李明博、朴槿惠，聲稱此舉是為了「團結國民」；儘管他表示事前會先詢問並聆聽國民、專家的意見，但此言一出，恐怕會拉低其在中間選民之間的支持率，加上先前其曾稱讚前總統全斗煥「政治手腕很棒」，惹怒518光州民主運動遺屬，失言爭議讓整個選情充滿變數。

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