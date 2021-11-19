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小室圭才赴美第2天就「爽泡酒吧」！　留新婚妻真子獨守空閨

記者王佩翊／編譯

日本秋篠宮文仁親王的長女小室真子不顧全國人民反對，耗了4年終於在10月26日嫁給大學同學小室圭。兩人14日啟程前往美國，然而如今熱度都還沒散，小室圭在抵達美國的2天後，就被日媒拍到跟朋友一起爽泡酒吧，還開心乾杯，笑得合不攏嘴。

根據post seven報導，小室圭赴美的2天後，就拍到和友人一起到距離自己所任職的律師事務所5分鐘的酒吧喝酒。兩手空空的小室圭走進酒吧後，隨即與先行在店裡等待的6名同事會合。根據酒吧內的顧客表示，一行人不像是應酬，氣氛反而像是朋友之間的聚會，小室圭本人也很放鬆，滿臉笑容。

小室圭到場20分鐘後，大家便各自解散，但現場並未見到小室真子的蹤影。小室夫婦目前住在紐約曼哈頓柯林頓區的一間高級公寓，住戶幾乎都是商務人士、律師或是醫師等高收入階層，最便宜的房型月租至少也要4300美金（約新台幣11萬元）。

小室真子,小室圭出發赴美。（圖／達志影像／美聯社）

▲小室真子、小室圭14日出發前往美國。（圖／達志影像／美聯社）

小室圭先前雖曾傳出年薪高達2000萬日幣（約新台幣500萬元），但因在律師資格考試中失利，薪水大跳水，年薪跌到600萬日幣（約新台幣146萬元），想要支撐兩人在紐約的生活費恐怕是難上加難，只能暫時「靠老婆養」。

另一方面，與小室圭母親小室佳代發生金錢糾紛的前未婚夫則在18日透露，已經拿到由小室圭律師代為匯款的409萬3000日幣（約新台幣100萬元）解決金，睽違4年，這場涉及皇室的鬧劇終於暫時落幕。

不過事實上，小室佳代不只欠前未婚夫錢不還，還涉及不當領取小室圭亡父的遺屬年金與自己的健保傷病給付。小室圭的父親小室敏勝生前曾經擔任地方公務員，2002年逝世後，小室佳代就持續領著丈夫的遺屬年金。但就在小室敏勝過世後8年，小室佳代結識一名在外資企業工作的A男並訂下婚約，此後則多次透過電子信件向A男請求金錢援助。

據悉，小室佳代還曾在信中寫道，「在我領取丈夫遺屬年金的這段時間，請幫我保密，不要讓別人知道我和你目前是事實婚姻的狀態。」然而如果在丈夫死後與其他男性有事實婚姻關係，應該要停止領取遺屬年金，否則便算是不當領取，但小室佳代明知規定，卻為了領取遺屬年金，要求A男封口。

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