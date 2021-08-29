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正義黨沈相奵宣布參選南韓總統！呼籲導入「募兵制」　曾力挺同性戀

▲▼南韓正義黨前黨魁沈相奵。（圖／達志影像）

▲南韓正義黨前黨魁沈相奵。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓預計於明年3月舉行第20屆總統大選，來自共同民主黨（執政黨）的前國務總理李洛淵、丁世均、京畿道知事李載明宣布參與黨內初選，而屬於進步派系的正義黨國會議員、前黨魁沈相奵（심상장）也於今（29）日發表參選宣言，這是她第4度宣布出戰總統大選。

根據《韓聯社》報導，沈相奵選擇在線上發布參選宣言，大聲疾呼要翻轉南韓34年來腐敗的兩黨體制，實現「政治交替」、而非傳統定義的政權交替。她表示，「將國人對燭光政府（指文在寅政府）的失望轉換為希望的唯一方法是，讓進度政黨的候選人成為統統！」

沈相奵表示，「過去國人選擇把政權交給李明博、朴槿惠，然而換回來的卻是4大江事業的失敗、世越號慘案、閨蜜門干政案。儘管文在寅政府曾獲取1700萬名民眾以燭光表達支持，最後卻完全錯失將大韓民國打造成理想國的機會。」

沈相奵痛批，如今南韓的兩黨政治只專注在彼此互撕，在民生經濟改革上徹底無能，「沈相奵政府為了守護生命與人權，一定會成為贏過市場經濟的政府！」

此外，沈相奵在競選宣言呼籲，應更加重視勞工的基本權利，提出勞工工作權、結社（工會等團體）權、娛樂活動權的「新勞動3權」。

此次宣布參選總統，是沈相奵政治生涯中第4次參加總統大選。此前，正義黨國會議員李貞味也宣布參選，預計正義黨將於10月6日正式敲定候選人。據悉，沈相奵今年6月表示支持南韓導入「募兵制」、呼籲軍方包容性少數族群，過去更多次推動、呼籲國會修訂《差別禁止法》，是南韓少數支持性少數、同性戀族群的政治人物。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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