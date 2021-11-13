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南韓總統候選人接見美高層！尹強調「美韓同盟」　李歸咎韓戰責任

▲▼尹錫悅(右)接見來自美國的奧索夫(左)、康達(中)。（圖／達志影像）

▲尹錫悅(右)接見來自美國的奧索夫(左)、康達(中)。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於明年3月舉行第20屆總統大選，執政黨「共同民主黨」推派前京畿道知事李在明、最大在野黨「國民力量」推出前檢察總長尹錫悅，為此美國派出民主黨聯邦參議員奧索夫（Jon Ossoff，喬治亞州）、美國東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel J. Kritenbrink）、美國駐韓臨時大使卡斯羅（Christopher Del Corso）先後與李、尹見面。

根據《韓聯社》，尹錫悅昨（12）日在國民力量首爾汝矣島總部總統候選人辦公室接見奧索夫等人，他在接見時向美方強調韓美同盟在各方面的重要性，包括傳統層面的國防領域，以及行政、氣候協定、尖端數位技術等全球議題上兩國之間的合作，「大部分韓國人都接受這個觀念，即韓美安保同盟對韓國經濟成長與繁榮上有重大貢獻。」

尹錫悅表示，「美國在我國（南韓）民主主義發展上帶來許多正面影響，期盼能和共享民主主義與人權價值的美國，在全球與分享共同價值觀的國家共同結盟，解決全球議題，韓國必須得積極參與。」

對此，奧索夫表示美國喬治亞州與南韓維持著相當重要的貿易關係，很多韓國企業在喬治亞洲投資電池、太陽能模組、電動車生產等，之所以在就職參議員的第一年就訪問南韓，是因為美韓關係相當重要；而康達則表示，他在負責國務院與亞太事務時，就屢次強調區域同盟的重要性，「對美國而言，沒有其他盟友比南韓更重要的。」

▲▼李在明接見美國最年輕的聯邦參議員奧索夫。（圖／達志影像）

▲李在明接見美國最年輕的聯邦參議員奧索夫。（圖／達志影像）

至於代表執政黨參選的李在明，則同樣於12日在共同民主黨首爾汝矣島總部接見來自美國的黨政高層。他向奧索夫表示，韓國1910年之所以遭日本併吞（合併，日韓合併）是因為美國透過《桂太郎－塔虎脫協定》承認日本在韓半島（朝鮮半島）的勢力範圍。

　編按：《桂太郎－塔虎脫協定》為美國戰爭部長塔虎脫（William Howard Taft）與日本時任首相桂太郎在1905年7月29日會面期間做出的備忘錄。部份南韓歷史學者假定，美國在此次會面確認日本在韓國的勢力範圍，同時以日本確認美國在菲律兵的勢力範圍做為條件交換。不過雙方當時僅是討論當前形勢，並未簽署任何具效力的外交方針或條約。

李在明向奧索夫表示，韓國雖然接受美國的支援與合作，才能在戰爭中勝利、繼續維持政治體制，並成為全球經濟領域的先進國家，但在如此豐碩成果的背後，藏有不為人知的另一面，「結果最後不是日本面臨分裂，而是身為戰爭被害國家的韓半島一分為二，成為引起戰爭（韓戰）的導火線，這點是不可否認的客觀事實。」

對於李在明將日韓合併、韓戰爆發的原因歸咎於美國，奧索夫的幕僚在會面後透露，當時奧索夫回覆李在明，美國在韓戰期間為了守護南韓，戰爭中犧牲許多美軍的性命。而奧索夫也於會面前一天至戰爭紀念館，向韓戰中喪命的聯合國部隊、美軍、喬治亞州軍人獻花致意。

而在隨後的一場非對外公開的談話中，對於奧索夫問及韓半島（朝鮮半島）10至15年後的未來展望，李在明在回覆中表示「非核化」。他強調，透過交流、合作、和平政策使南北韓雙方之間互信，讓海外各國能安心投資北韓，併重啟兩韓、美國與北韓之間的對話，「美國與越南過去也在戰爭中慘痛犧牲，如今不也修復關係、成為盟友了嗎？」

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