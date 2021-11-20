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醫師變病患！日本失智症權威長谷川和夫逝世　享壽92歲

記者王佩翊／編譯

日本失智症權威治療醫師長谷川和夫13日逝世，享壽92歲。他生前致力於推廣失智症治療，首度開發出的「長谷川失智症量表」，至今仍被廣泛使用。長谷川4年前宣布，自己也罹患了失智症，但他仍積極在各地演講，希望加深大眾對失智症的理解，並去汙名化。

根據《日本放送協會》報導，長谷川和夫40歲起專攻失智症，直到86歲退休時，已經研究失智症數十載。他在1974年首度推出自己開發的「長谷川式簡易心智量表」，後來也持續修正，最終成為現今被廣為流傳使用的長谷川式失智症量表。

長谷川將畢生所學貢獻於失智症領域，然而卻在88歲時確診失智症，頓時從醫師權威變成病患。儘管他是失智症領域的專家，但他自己也坦言，直到罹患失智症後，才真正理解何謂失智症。

他不但長期在第一線積極替病患看診治療，同時也參與維護失智症病患尊嚴的活動，四處從事演講，更努力推動失智症去汙名化。

由長谷川擔任名譽負責人的「認知症介護研究、研修東京中心」19日證實，長谷川已經於13日離世，享壽92歲。

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