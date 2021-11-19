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世界兒童人權日前夕　朝野立委連署「終止兒少不當對待」宣言書

▲▼時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委邱臣遠、民進黨立委羅美玲19日舉行記者會，現場簽署「終止兒少不當對待」宣言書。（圖／記者呂晏慈攝）

▲朝野立委共同舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

明天就是世界兒童人權日，面對近年兒少受虐事件頻傳，時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委邱臣遠、民進黨立委羅美玲19日舉行記者會，現場簽署「終止兒少不當對待」宣言書，呼籲政府重視兒童權益，讓國家報告不只是政績宣傳的紙上談兵，而是應確實採取終止兒少暴力虐待的政策。

王婉諭表示，近年來在校園、機構、幼托場所、甚至在家庭中，虐待案件仍層出不窮地發生，後續調查制度的消極與缺漏，再再顯示國家連避免兒童受到傷害的消極層面都還遠遠不足，更遑論兒童的積極權利。

邱臣遠指出，根據衛福部統計，去年兒少保護通報案件達8萬2千件，比前年多出將近1萬件，兒少受虐案件也高達1萬2千多件，整體看起來都是成長，顯示兒童權利公約國內法化在這些年來，政府在防制兒少受虐還有很多改善空間。

羅美玲強調，兒童虐待事件近年來引起國民很大的關注，但很遺憾也很無奈，近年來兒虐事件並沒有減少，甚至隨著時代的推進，還增加了兒少虐待的樣態，尤其是數位網路的發展，也讓兒少受到性剝削、性虐待的危害，這部分都希望政府能夠全面重視、改善。

人本教育基金會執行長馮喬蘭指出，體制上最根本的問題，就是社會、制度上普遍存在對兒童的歧視，舉例而言，教師在教室內辱罵學生的言論，若是出現在成人之間，即會成立公然侮辱，但在教室內卻能以班級經營、輔導管教之名，正當化侮辱性的言論，社會對於兒童權利的想像是很空泛的，常常用因為「我們愛他」、「我們要保護他」、「我們要教育他」的理由把侵害兒少權利合理化。

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