民眾黨團轟藍綠綁架公投　邱臣遠狂酸：民進黨說明會變造勢大會

▲民眾黨團舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

反萊豬、三接遷離（珍愛藻礁）、重啟核四、公投綁大選等4大公投案將在年底投票，民眾黨喊出「兩好兩壞」，並啟動全台宣講活動。台灣民眾黨立委邱臣遠19日舉行記者會批評，公投已變成藍綠兩黨政黨惡鬥的工具，並直言昨天正副總統蔡英文、賴清德前往基隆參加民進黨公投說明會，儼然已經變成基隆市長林右昌、立委蔡適應的造勢大會，呼籲應該放下意識形態和政黨對決，針對重大議題理性溝通，做出最有益於民眾的選擇。

台灣民眾黨立院黨團今天上午舉行「公投應理性面對，拒絕藍綠綁架公投」記者會，邱臣遠會中說，自朝野宣布公投宣傳計畫後，可以看到公投已經失焦，藍綠兩黨把公投當作搶奪政權的工具，甚至定調「公投是倒閣公投」，明顯違背公投選事不選人的設計理念。

邱臣遠並批，在萊豬的食安、藻礁的海洋保育上，藍綠根本是交換靈魂，以萊豬議題為例，國人每年消費豬肉總量比牛肉多5.8倍，且也吃豬肝、豬腎、豬耳朵，但內臟的萊劑殘留度更高；民眾黨立委賴香伶則說，經濟部長王美花在公投說明會不斷提及台積電，恐嚇人民缺電，但當國際再生能源趨勢勢在必行，藍綠卻還在爭論核電和天然氣等傳統能源。

針對重啟核四議題，賴香伶說，核四公投領銜人黃士修所提的證據，昨天逐一被反方代表、台電核能處長許永輝打臉，是否要提出新證據，直言核四是拼裝車、沒有核安就沒有核能，並要藍綠兩黨捫心自問，過去做出封存核四決策考量，是政治多還是專業多？應該思考，下一代究竟要把能源寄望在能源佔比約7%的核能，或者要像總統蔡英文所說，將綠電占比提升到2成以上？