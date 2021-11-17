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台鐵女性車勤只能穿裙裝　立委：虐待員工「如何進行台鐵改革？」

▲▼台鐵產業工會今天上午與民進黨立委范雲、國民黨立委洪孟楷、台灣民眾黨立委邱臣遠、高虹安、時代力量立委王婉諭舉行「女性車勤要新增褲裝，制服保暖要配套措施」記者會。。（圖／記者呂晏慈攝）

▲朝野立委參加「女性車勤要新增褲裝，制服保暖要配套措施」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台鐵女性車勤制服只有裙裝、沒有保暖的褲裝，導致女性車勤人員在寒冬中只能忍受寒冷在月台販售便當，民進黨立委范雲17日表示，台鐵連員工健康權都無法保障，如何進行台鐵改革？是否還活在20世紀？台灣民眾黨立委邱臣遠則質疑，懷疑台鐵藉此「虐待」員工，員工權益不應該有男女之別。

台鐵產業工會今天上午與范雲、國民黨立委洪孟楷、台灣民眾黨立委邱臣遠、高虹安、時代力量立委王婉諭舉行「女性車勤要新增褲裝，制服保暖要配套措施」記者會。

台鐵產業工會代表廖于陞表示，根據問卷調查，超過9成車勤人員認為冬天天冷，裙裝不保暖，且規定著絲襪也有易耗損、活動不方便、容易走光等問題，也有7成車勤人員希望可提供冬夏兩種褲裝。

王婉諭表示，台鐵女性車勤人員至今只有裙裝，且多數台鐵同仁制服都沒有外套，凸顯台鐵服儀規範不合時宜、沒有為員工的健康做著想，反觀台灣高鐵車勤人員、站務人員則可以自由選擇裙裝和褲裝，呼籲台鐵不要再用裙裝限制女性車勤人員的穿著，應該考量基層員工的工作方便度，作出積極、正面回應。

范雲表示，台鐵車勤人員幾乎以女性為大宗，最近天氣越來越冷，月台的風真的比較大，倘若台鐵連員工的健康權都無法保障，如何進行台鐵改革？台鐵不只是落後，更恐違反性別平等的原則，「台鐵是還活在20世紀，或者更早的19世紀呢？」呼籲台鐵不要再等了，現在就要開始設計讓男女員工可以禦寒的制服，交通部的性別平等委員會亦應開始討論該議題。

高虹安說，希望沒有人會因為生理的性別被加重某種負擔，而絲襪、化妝極有可能是女性必須額外負擔的性別開銷， 呼籲相關部門該編的預算就要編，強調著褲裝無損女性的專業，台鐵制服應該符合員工的需求。

邱臣遠抨擊，懷疑台鐵藉此「虐待」員工，台鐵應該好好聆聽同仁的需求，讓台鐵同仁都能有一件機能型的禦寒大衣。

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