高端族急需出國混打疫苗　王婉諭：6月就多次提醒

▲時代力量立委王婉諭。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，因應國際入境檢疫規定，國人接種高端疫苖，可依擬入境國的查驗需求，加打2劑AZ、BNT或莫德納疫苗，衛福部長陳時中17日證實已有18人提出補打申請。對此，時代力量立委王婉諭表示，她早在今年6月前就多次提醒，執政黨應該深切檢討，並持續協助國產疫苗爭取國際採認。

王婉諭今天表示，在今年6月食藥署發布EUA標準之前，她就曾多次提醒，在國產疫苗還沒完成二期解盲的情況下，可能影響民眾的邊境移動，並在6月的立院總質詢中，針對本議題請教衛福部長陳時中，強調WHO雖已開始討論，但仍未對中和抗體作為替代指標做成任何有效決議，亦無完成任何關聯指標的訂定，對此，當時陳時中也坦承，國產疫苗若在國際標準出爐前就審查通過，「確實可能存在無法得到國際認證的風險」。

王婉諭表示，目前，高端正參與世界衛生組織（WHO）團結疫苗第三期試驗，已在跨國收案超過千位受試者，對於國產疫苗之後續發展，她仍抱有高度期待，也希望國產疫苗早日取得國際認證，讓國人權益不致受損，但她也必須強調，對於這樣的問題，其實各界早已在國產疫苗審查通過前多次提醒，執政黨除需深切檢討外，也應積極推動配套措施，並且持續協助國產疫苗爭取國際採認。