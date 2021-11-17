　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高端族急需出國混打疫苗　王婉諭：6月就多次提醒

▲▼時力黨立委王婉諭8/27召開「金曲獎結束，我們真的重視音樂人心血嗎」記者會，針對經濟部智慧財產局提出著作權法的修法草案，包括「公園廣場舞免受罰免付費」以及「電影DVD流通免侵權」等部分修正條文，提出意見。（圖／記者湯興漢攝）

▲時代力量立委王婉諭。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，因應國際入境檢疫規定，國人接種高端疫苖，可依擬入境國的查驗需求，加打2劑AZ、BNT或莫德納疫苗，衛福部長陳時中17日證實已有18人提出補打申請。對此，時代力量立委王婉諭表示，她早在今年6月前就多次提醒，執政黨應該深切檢討，並持續協助國產疫苗爭取國際採認。

王婉諭今天表示，在今年6月食藥署發布EUA標準之前，她就曾多次提醒，在國產疫苗還沒完成二期解盲的情況下，可能影響民眾的邊境移動，並在6月的立院總質詢中，針對本議題請教衛福部長陳時中，強調WHO雖已開始討論，但仍未對中和抗體作為替代指標做成任何有效決議，亦無完成任何關聯指標的訂定，對此，當時陳時中也坦承，國產疫苗若在國際標準出爐前就審查通過，「確實可能存在無法得到國際認證的風險」。

王婉諭表示，目前，高端正參與世界衛生組織（WHO）團結疫苗第三期試驗，已在跨國收案超過千位受試者，對於國產疫苗之後續發展，她仍抱有高度期待，也希望國產疫苗早日取得國際認證，讓國人權益不致受損，但她也必須強調，對於這樣的問題，其實各界早已在國產疫苗審查通過前多次提醒，執政黨除需深切檢討外，也應積極推動配套措施，並且持續協助國產疫苗爭取國際採認。

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
張家瑋脫衣偽裸體！　撩人姿勢太犯規
酒駕撞噴20歲騎士　慘遭對向休旅車輾斃
信義區餐廳砍人畫面曝！　店員躲櫃台仍被狂斬
計程車撞噴路人　警到場見傷者身分驚了
快訊／SOGO忠孝館停電！　民眾受困電梯
北富銀美魔女偷吃已婚小鮮肉　正宮反賠小三300萬
日本知名景點消失！　12月走入歷史

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共官媒「民進黨介入宏都拉斯選舉」　民進黨：傳聲筒講的能信？

國內陷混打風波！陳建仁打2劑高端照出國　賴士葆要他踹共

喊「4個不同意」嚇壞支持者　徐巧芯坦承筆誤：要罰寫4個同意100次

黃捷驚現交友網站「白天晚上可配合」求包養　本人回應了

快訊／台中立委補選就定位！　顏寬恒明08:30登記參選　

黃捷又遭殃！照片被盜求包養　本人喊冤「不是我、身高沒165」

國民黨中常會過同舟計畫　傅崐萁有望「回娘家」

高端混打誰負責？　鄭運鵬指「一個狀況」陳時中必須負政治責任

高端族急需出國混打疫苗　王婉諭：6月就多次提醒

民進黨大咖接連陷「線民風波」　台中議員：真相必須公開

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

中共官媒「民進黨介入宏都拉斯選舉」　民進黨：傳聲筒講的能信？

國內陷混打風波！陳建仁打2劑高端照出國　賴士葆要他踹共

喊「4個不同意」嚇壞支持者　徐巧芯坦承筆誤：要罰寫4個同意100次

黃捷驚現交友網站「白天晚上可配合」求包養　本人回應了

快訊／台中立委補選就定位！　顏寬恒明08:30登記參選　

黃捷又遭殃！照片被盜求包養　本人喊冤「不是我、身高沒165」

國民黨中常會過同舟計畫　傅崐萁有望「回娘家」

高端混打誰負責？　鄭運鵬指「一個狀況」陳時中必須負政治責任

高端族急需出國混打疫苗　王婉諭：6月就多次提醒

民進黨大咖接連陷「線民風波」　台中議員：真相必須公開

女生爆乳錯了嗎？全烋星遭「男權團體」惡劣諷：妳無法賺女權錢

中共官媒「民進黨介入宏都拉斯選舉」　民進黨：傳聲筒講的能信？

中職爭冠看好誰？　黃忠義：比較看好味全龍

貴婦退貨「7萬大衣鬧劇」業者反擊了！　724字聲明還原事發經過

被小玉換臉A片...黃捷又被盜照「求包養」　網一看背景超傻眼

曾奕翔脫了放送「怪物級巨肌」　認愛5年女友曝光超甜合照！

嘉義縣「一站式便民服務網」線上申請超方便　民眾免去舟車勞頓

國內陷混打風波！陳建仁打2劑高端照出國　賴士葆要他踹共

台東正妹加入義警隊伍成焦點　成功中隊加強協勤應變能力

連2貶！新台幣收盤貶值 2.5分　收在27.815元

曾是國光女神忍淚遭前輩掐胸！　 安喬「4年翻身變內衣大亨」超狂經歷曝

政治熱門新聞

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

周勝考「牽手」何淑峰　又帶女友人逛摩鐵

遭爆與已婚女議員「牽手情」　男議員回應了：只是在玩

聽完高端混打回應　他氣炸：厚顏部長、無恥廠商

印度返台女確診　匡列2人PCR出爐

夜會已婚女議員放閃　周勝考3點聲明

顏寬恒稱從小住沙鹿　她1證據打臉

林靜儀選情危機？　王世堅曝1關鍵

沈富雄怒批陳時中：混帳！硬拗高端混打

台中七期到沙鹿　他嗆顏寬恒空飄地頭蛇

高端族恐多挨2針　他諷：看好了！台灣只示範一次「人民打4劑」

紅白帖每月逾10萬　在地人：顏家很擄民心

批顏清標打電話施壓名嘴　周玉蔻嗆：我等你！

12／18公投救藻礁　環團「3大QA」破解民進黨話術

更多熱門

相關新聞

打「高端疫苗」想出國可混打國際疫苗　高端：不清楚人數、配合指揮中心建議

打「高端疫苗」想出國可混打國際疫苗　高端：不清楚人數、配合指揮中心建議

中央流行疫情指揮中心宣布，已接種高端疫苗的民眾，若要緊急出國需求，可混打2劑AZ、BNT或莫德納幫民眾解決無法入境美國的美意，不過卻遭外界質疑有重打的意味。對此，高端公司指出，不清楚總共有多少人想施打，仍以指揮中心與專家的建議為主，對有特定出國需求的民眾開放政策。

被酸「集體智商13歲」　時力邀張景森公開辯論

被酸「集體智商13歲」　時力邀張景森公開辯論

高端開放混打　蔣萬安轟陳時中雙標：7月才說要有科學證據

高端開放混打　蔣萬安轟陳時中雙標：7月才說要有科學證據

高端族恐多挨2針　他諷：看好了！台灣只示範一次「人民打4劑」

高端族恐多挨2針　他諷：看好了！台灣只示範一次「人民打4劑」

台鐵女性車勤只能穿裙裝　朝野立委批虐待員工

台鐵女性車勤只能穿裙裝　朝野立委批虐待員工

關鍵字：

王婉諭時代力量高端疫苗

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

快訊／徐若瑄大量出血緊急入院

《魷魚遊戲》慘輸！Netflix「冠軍韓劇出爐」

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

連千毅出庭求饒「真實月收入曝光」臉超腫

連千毅出庭哭窮　自曝經濟小康要養2小孩

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

棍棒哥遭辣椒騎士逆襲後更慘　警開罰秒噴26400元

World Gym南京店突暫停營業　羅一鈞：應跟社區確診個案有關

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面