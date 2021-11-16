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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批陳時中睡了兩個月　邱臣遠：9月就知道美國入境政策了！

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 社福衛環組 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

指揮中心12號宣布，接種高端疫苗的民眾，如果要出國，可以混打國際上認可的AZ、BNT、或莫德納。對此，民眾黨邱臣遠表示，美國及加拿大兩地正是台灣人出國的大宗，「而9月就知道美國的疫苗入境政策，衛福部這兩個月在幹嘛？」

衛福部於12號宣布，為解決有出國需求者的入境問題，接種高端者可再「混打」三款國際認證疫苗。陳時中部長表示，由於接受高端疫苗的國家只有四國，因此這是「不得已」的變通，外界也開始關心起高端的國際認證進度。

邱臣遠表示，但就算高端不被認證，許多國家其實並不要求完整接種疫苗，只要有陰性證明、快篩並經過隔離便能入境，儘管有些不便，還是遠比「再打兩劑」好的多。而綜觀國人常去的主要國家中，便屬美國及加拿大嚴格要求須有完整接種疫苗證明，這兩地也正是台灣人出國的大宗。

邱臣遠指出，回顧起陳時中曾嗆「世界不是只有美國」，如今卻要為國人的赴美需求開放毫無科學根據的「高端混打」，顯得十分諷刺。

今年9月中，美國就宣布11月初將全面要求外國旅客須完整接種疫苗，邱臣遠表示，但當時陳時中信心十足的表示「台灣應該不會受影響」。中間經過了五次的疫苗登記預約，多少人因聽信政府的說法而選擇力挺高端，「結果呢？請問官員們在兩個月時間裡究竟忙些什麼？中間是否追蹤過美國的入境政策？是對此事毫不知情，還是知情不報？」

邱臣遠表示，不論施打高端且有赴美需求的國人數量有多少，他們都不可能、也不應該淪為疫苗實驗的小白鼠，「我們都清楚，高端混打缺乏相關實驗證明安全性及有效性，陳時中本人也坦承，疫苗打得越多次，風險當然就越高。」

對於陳時中稱會負起政治責任，邱臣遠表示，如果連最高防疫指揮官都無法負責，人民究竟還能找誰負責，「陳時中無法為混打結果負責，難道要找蔡英文？」

邱臣遠呼籲，支持國產疫苗的民眾絕不應淪為「自己選的疫苗自己負責」的小白鼠，政府應盡快。尤其衛福部分明在有充足的時間準備的情況下，已然怠忽職守，現在應盡快做到亡羊補牢，「而不是推諉卸責的拋下一句有救濟程序，就想拍拍屁股走人。」

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