「根本就在販賣恐懼」　王婉諭批新黨：以能源議題包裝統戰思想

▲王婉諭批新黨以能源議題包裝統戰思想是在販賣恐懼。（圖／翻攝王婉諭臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

重啟核四公投將於12月18日登場，引起政壇熱議，新黨昨（11日）舉辦記者會表達支持立場。時代力量立委王婉諭12日批評新黨用能源議題包裝統戰思想、忽視核四安全性問題，「新黨根本就是在販賣恐懼、置台灣人民安全於不顧」。

王婉諭透過臉書批評，昨天新黨召開記者會，呼籲其支持者在核四公投案投下同意票，然而，他們的理由是「核四安全又價格低廉」，這種說法完全經不起檢驗，尤其在昨天監察院公告核四的多項缺失後，還用這些不正確的資訊來說服民眾投下同意票，根本不是一個負責任的政黨該有的表現。

王婉諭強調，更誇張的是，新黨甚至還提到，「倘若重啟核四公投未能通過，一旦台海爆發軍事衝突，只要被封鎖，過11天台灣就會開始缺電，恐怕撐不到20天就得被迫投降」。

王婉諭批評，「看到這樣的說法，實在讓我滿頭問號」，這種用能源議題來包裝統戰思想，進而散佈投降意圖、打擊國軍士氣、恐嚇台灣人民，讓人完全無法接受，「我相信，台灣人也不會被這種綏靖的喊話所恫嚇」。

王婉諭表示，新黨的說法試圖想以國際上怎麼看待核能，來繞過核四自身的安全性問題。「週一我在質詢時詢問原能會主委，核四到底有沒有安全性問題？是否符合我國核電廠的安全標準？」，並獲得主委明確的回應「核四因為不符合安檢標準，也提不出期中分析報告，所以沒辦法結案」。

王婉諭強調，不僅如此，昨天出爐的監察院報告中，監察院也公開糾正台電與經濟部，並揭露核四工程的弊端。核四建造時問題不斷，遲遲無法通過原能會的檢驗，馬政府與當時的核電集團就想出奇招，找來其他檢驗公司提出非正式的安檢報告，試圖魚目混珠，架空原能會的安全檢查機制，還對外宣稱「只要裝填燃料棒就可以用」，根本是公然散佈假消息。

王婉諭表示，台電也在這次的監察院調查中親口承認，早在2014年經濟部召開記者會宣稱核四很安全之前，就已經發現核四廠與奇異公司合作過程中，有近千項的重大缺失，不僅如此，至今還有32項都還未解決。

王婉諭表示，被譽為核四大腦與神經系統，與安全息息相關的的儀控系統（分散式控制暨資訊系統，簡稱DCIS），更存在諸多問題。不僅奇異公司在建造過程中曾修改設計，修改後也一直沒有提供操作與維護手冊，與DCIS相關的設備、設計，至今仍有超過50個尚待修復，也存在許多台電無法解決的問題。至於未來是否有可能改善，還是個未知數。

王婉諭呼籲，「台灣地狹人稠，在核四電廠的安全性上，我們沒有任何可以鬆懈的籌碼」。在發電價格的部分，本週質詢時，原能會主委提到，倘若要解決核四現存的問題，讓核四續建到可以上路的安全標準，少說也要花七、八百億，ABWR屬於大型機組，實際成本更是有可能再往上拉，這些經費，都有可能要全民買單。看待核四的發電成本，也該一併納入討論。

王婉諭表示，如果無法解決安全性的問題，在台海衝突爆發之前，台灣可能早就已經陷入水深火熱，核四廠的一旦爆發意外，避難圈基本上就包含了整個大台北地區，五百萬人口的首都圈都會受到影響。

王婉諭回顧，週一的質詢時，主委也已經說明，根據專業評估，到核四所有問題解決完畢之前，保守估計也還需要「十年」。從燃料棒重新取得、設備重新回裝、測試就要不知道多久，更遑論核四廠興建執照已在去年底到期，若要原地續建，需重新進行地質調查。

王婉諭批評，如果遠水救不了近火，新黨還要台灣甘冒風險續建、啟動核四嗎？新黨根本就是在販賣恐懼、置台灣人民安全於不顧。其實不論是本週主委的說明，或昨天的監察院報告，都讓我們發現，核四的公投案主文中存在許多謬誤。

王婉諭呼籲，距離公投日還有一個月，作為台灣的一份子，我們還有時間一起來檢驗檯面上的所有是是非非。不要再讓假消息擾亂台灣的選舉，不要再讓我們的公投結果建立在錯誤的資訊，我們才能為自己、為下一代，做出一個好的選擇。