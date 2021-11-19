新冠恐怖後遺症　全美160萬人「嗅覺喪失」至今沒恢復

▲有許多新冠肺炎患者出現超過6個月以上的嗅覺喪失或嗅覺異常症狀。（示意圖／翻攝自pakutaso免費圖庫）

記者張寧倢／編譯

美國醫學會經同行評審出版的國際醫學期刊《JAMA耳鼻喉科-頭頸外科》18日發布一項新研究，估計美國有70萬至160萬新冠肺炎患者可能失去嗅覺或嗅覺異常，而這種症狀已經持續6個多月仍未恢復，而且作者表示，此估計數字實際上可能還會更高。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，聖路易斯華盛頓大學醫學院的這項研究指出，在新冠疫情之前，只有1330萬名40歲以上的美國成年人患有所謂的「嗅覺功能障礙」（olfactory dysfunction，簡稱OD）或慢性嗅覺功能障礙（chronic olfactory dysfunction，簡稱COD），然而，現在估有70萬至160萬名美國成年人在感染新冠病毒後出現6個月以上的嗅覺症狀，儘管多數人最終會康復，但也有些人的嗅覺可能永遠恢復不了。

▲研究作者表示，有些人的嗅覺有可能永遠無法恢復。（示意圖／取自免費圖庫pixels）

研究指出，這些數據表明OD的公共衛生憂慮正在湧現，迫切需要研究如何治療疫情引發的「COVID-19 COD」。報導稱，去年曾有一項研究發現，有72％的新冠患者在1個月後恢復了嗅覺，但部分人來說，恢復可能是相對漫長的歷程。未參與此研究的賓州大學感官評估中心主任海耶斯（John Hayes）表示，這帶來了長期的疾病負擔，實際上可能要花幾十年來處理這此問題，雖然與慢性疲勞、心臟問題等相比，喪失嗅覺聽起來可能微不足道，但聞不到味道可能是危險的。

報導稱，2014年一項研究指，失去嗅覺比起嗅覺正常者經歷吃到變質食物等危險的可能性高出2倍，早期研究也認為可能與憂鬱症有關。海耶斯說，這會影響食慾與社交關係，也會影響飲食，另一些人可能會把花香誤以為腳臭味，或是聞到持久性的化學異味或燒焦味。

哈佛醫學院神經生物學家（Sandeep Robert Datta）近年持續研究與新冠肺炎相關的嗅覺問題，他認為就嗅覺障礙而言這是非常不尋常的現象，以往除了鼻子、頭部創傷之外，年輕人鮮少會失去嗅覺，更別說是由病毒引起的症狀，目前的共識似乎是鼻腔中的支柱細胞出現中斷，因為負責檢測氣味的神經元不太可能直接受到病毒攻擊，但許多科學家仍在試圖找出病因。

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