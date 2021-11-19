注射AZ抗體藥物6個月　染疫後「有症狀」風險降83%！

▲AZD7442有望成為疫苗反應不良者的新選擇。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯



阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）18日公布試驗的最新追蹤結果證實，注射AZ的抗體雞尾酒療法藥物6個月後，染疫出現症狀的風險大幅降低了83%。不僅如此，在另一個試驗中也顯示，如果在出現症狀的3天內投與高劑量的抗體藥物，能有效降低重症、死亡風險88%。



AZ藥廠8月曾經公布旗下PROVENT第3期暴露前預防性（pre-exposure prophylaxis）的臨床試驗結果，數據顯示，注射AZ的抗體雞尾酒療法藥物AZD7442（亦稱Evusheld）的3個月後，可以有效降低染疫後出現症狀的風險高達77%。



在預防性臨床試驗6個月的追蹤結果中顯示，注射AZD7442的有症狀感染風險降低了83%，甚至並未出現重症或死亡病例。

▲阿斯特捷利康藥廠試驗結果證實，AZD7442能有效降低染疫後出現症狀的風險。（圖／路透）



AZ藥廠表示，在另外一個主要針對中症患者的TACKLE門診治療臨床試驗中發現，如果在病患染疫並出現症狀的3天內投與較高劑量的AZD7442，可以有效降低重症與死亡風險達88%。他們強調，AZD7442療法的優勢在於「預防性注射」，有望可成為對疫苗有不良反應的民眾的新選擇。



AZ的生物製藥研發部執行副總裁自信表示，這些新的數據可進一步證明AZD7442有望在新冠肺炎的預防與治療上，產生重大影響。

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