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第三劑全民都要！抗體半年就下降　何大一點名「這類人」最好要混打

▲▼高端疫苗,台北長庚醫院團隊,台北田徑場疫苗注射站,疫苗接種,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲專家認為，未來全民都必須施打第三劑，才可有效控制疫情。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心開放施打一劑AZ疫苗的民眾，可混打國內現有mRNA疫苗。但除了混打外，有許多國家已經施打第三劑，對於加強針的需求，專家堅定表示，若情況允許，「全民都要」。尤其是以台灣接種AZ疫苗較多數的情況下，最好選擇mRNA疫苗當作加強劑，補足抗體。

哥倫比亞大學新冠肺炎醫學團隊領導者、中研院士何大一接受《TVBS大師講堂》訪問時，提到國外施打第三針加強劑的策略。他指出，根據科學界所進行的研究，除了要持續確保民眾全力施打現有疫苗外，也因為中和抗體在打完六個月後，濃度就會降低，相對的，疫苗保護力也會下降，「即便是最好的疫苗也是如此」。

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何大一表示，一旦打了加強劑，抗體濃度會回升，疫苗效力也會再次增加，這也證明，「必須為大眾施打加強劑」，尤其是高齡者和高風險族群。他舉例，像台灣民眾大多施打AZ或高端，應在輝瑞及莫德納疫苗供應足夠之時，選擇作為加強劑，提高保護作用。何大一直言，「除非台灣民眾廣泛接種好的疫苗，否則很難重新開放。」

▲▼南韓一名12歲學童遭誤打輝瑞BNT疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲指揮中心目前開放施打AZ疫苗民眾，第二劑可施打mRNA疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

但這意味著全民都必須施打第三針加強劑嗎？何大一堅定的說「是的！」他說明，根據研究，抗體下降和保護力降低的現象會發生在每個人身上，年輕人和健康者也會染疫，但他們的重症率和死亡率不高，所以排序而言，優先要務當然是年長者還有潛在疾病患者需先接種。

只是，長期來看，何大一認為，想要控制疫情，加強劑應更廣泛施打，前提是供給量要足夠。不過，以目前正在快速增加的疫苗，他認為，未來一年應該會有足夠的好疫苗供應給全世界。

何大一強調，單靠AZ疫苗並不會引發好的抗體反應，即便再多打一劑加強劑也一樣，他們在團隊已經研究過許多案例，「AZ顯然不如莫德納和輝瑞」，如果有人打一劑AZ疫苗，會請他們再加打一劑莫德納或輝瑞，「甚至兩劑。」

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