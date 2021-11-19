熊好券第100萬筆消費將出現　北市加碼11個3000元大禮包

▲柯文哲出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府在11月5日發行加碼振興方案「台北熊好券」，至今累積超過95萬筆交易，台北市政府預測第100萬筆交易預計將於19日出現，為了鼓勵民眾多多消費提振經濟，北市府進一步推出優惠加碼，熊好券第100萬筆前後各5位消費者，共11位幸運兒，將可獲價值3000元的「大滿貫」加碼禮。

為感謝民眾以熊好券支持台北市店家，台北市政府秘書長陳志銘表示，台北熊好券第100萬筆前後各5位消費者，共11位幸運兒，將可獲價值3000元的「大滿貫」加碼禮，內含住宿券1000元、饗購券500元、藝文券500元、運動券500元、市集券500元。

陳志銘說，熊好券目前的交易筆數已超過發行數的17%，持有熊好券的民眾只要在今天用好用滿，就有機會得到百萬交易加碼禮。

北市府推出的熊好券採數位形式發放，綁定市府設計推出的台北通APP，共有饗購券、住宿券、市集券、藝文券、運動券等5種，除住宿券為面額1000元以外，其他4種券皆為面額100元，發放5張，一共500元金額。

民眾若要使用熊好券，點開台北通APP即可查詢各種票券開放哪些店家使用，只要點選票券，在適用店家的部分點選「更多」，系統就會自動搜尋所在地附近可使用的店家。