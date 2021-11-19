德國疫情告急！單日暴增6.5萬例...梅克爾：禁未接種者進公共場所

▲德國疫情升溫，政府引入「2G政策」。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

德國身為西歐疫苗接種覆蓋率較低的國家（施打完整疫苗者僅占總人口67%），由於隨時間推移疫苗保護效力降低、加上Delta變種病毒影響，18日通報新增確診者達6萬5千多例，創下疫情以來新高。對此，總理梅克爾（Angela Merkel）同意推行「2G政策」，即禁止未接種疫苗者進入餐廳內用、觀看體育競賽或參加大型活動。

綜合《德國地方報》（The Local Germany）、《CNN》報導，德國羅伯特•科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）於當地時間18日通報國內新增確診達6萬5371例，與前日相比多達1萬2545例，而17至18日則通報264起死亡病例，自疫情大流行以來死亡人數總共累計9萬8千人。

RKI所長維勒（Lothar Wieler）認為真實數據很可能被低估，實際的感染者規模恐怕比統計數據多達2至3倍。

▼德國一名男性進入疫苗接種中心。（圖／路透社）

對此，即將卸任的總理梅克爾18日與16個邦總理進行危機會談後產生共識，同意當一個地方重症住院率到達一定的數值時，必須引進「2G政策」，即禁制未接種疫苗者進入公共場域，只允許已接種疫苗者、從新冠肺炎康復者進入，若疫情持續惡化，則連已接種疫苗者須出示新冠篩檢陰性證明。梅克爾表示，「我們須迅速遏制病例與重症病床使用率以指數增長。」

報導指出，包括柏林、巴伐利亞、漢堡在內的許多個邦都已引進2G政策。另外，德國身為西歐少數接種覆蓋率較低的國家，梅克爾也敦促國人接種疫苗，「若有更多人願意接種疫苗，現在所採取的防疫政策想必就無必要再繼續實施了。」

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