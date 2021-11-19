八大行業解封　安平警方臨檢舞廳酒店

▲台南市警四分局18日晚上動員優勢警力實施臨檢舞廳、酒店，避免解封的特種營業場所成為治安隱憂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

配合防疫政策停業許久的舞廳、酒店，從11月16日起有條件解封，新規定有陪侍服務的休閒場所，除落實共通性防疫措施外，還需完成從業人員之接種篩檢、市府核准許可及復業後管理等措施，市警四分局18日晚上動員優勢警力實施臨檢舞廳、酒店，避免解封的特種營業場所成為治安隱憂。

台南市警四分局為防制停業半年的大型特種營業場所，於解封後發生報復性消費風潮易導致業者經營管理壓力而易引發糾紛與酒後鬥毆等事件發生，除先前已積極輔導業者強化營業場所之監控管理與通報反應機制外，並規劃優勢警力實施臨檢展現維護安全有其必要性，18日晚間集結優勢警力至轄內舞廳、酒店實施臨檢並稽查相關防疫措施，逐一檢查現場客人及服務人員身分，除稽查防疫規定外，也同步查察毒品、過濾幫派組合分子。

警方要求現場從業人員出示接種黃卡及3 日內的抗原快篩或PCR檢驗陰性證明，消費客人則需提供至少接種1劑疫苗且滿14天之接種證明，現場集合陪侍小姐稽查作為雖然花費不少時間，為了能夠順利復業，業者都能全力配合。

除了上述有陪侍服務的娛樂場所之外，優勢警力也強力掃蕩轄內因應疫情而先行轉型的自助式KTV及餐酒館，查察避免毒品及幫派分子藏匿其中，亦同步宣導業者及客人應落實各項防疫規定，並保持敏感度，發現消費客人有糾紛前兆應主動通報警方到場，機先防範事態擴大。

四分局長甘炎民表示，解封之後安平警將規劃針對特種營業場所臨檢查察，除持續與業者保持熱線接觸與合作，亦將加強稽查店家防疫措施杜絕防疫破口，也掃蕩不法，展現維護治安的決心，讓社會安定、民眾安心。