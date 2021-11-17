酒店解禁！巨乳長腿辣妹排排站　客人小黃卡拿不出海八恐遭裁處

▲睽違半年多，台中酒店恢復營業，圖為警方前往海派酒店臨檢。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

睽違半年多，各酒店昨（16）日起開放陪侍服務，台中市知名酒店金錢豹、海派、海八等酒店也終於看到客人回流，巨乳、長腿辣妹也重回酒店，金錢豹為了迎客還有工作人員COSPLAY成魷魚遊戲角色。台中市警局第六分局分局長蔡元戎率隊，針對轄內復業的酒店等行業加強臨檢，警方在臨檢海八時，查獲1名男客無法出示小黃卡或健保卡等接種疫苗證明資料，將蒐證移情主管機關依權責裁處。

▲酒店也玩魷魚遊戲風，服務人員COSPLAY成魷魚遊戲角色。（圖／民眾提供）。（圖／民眾提供）



台中目前有29家有陪侍酒店申請復業，經發局也展開審查作業，有業者未符合中央申請復業標準，是因部分從業人員未施打疫苗而無法復業，市府會持續協助業者申請復業，也會盡快進行審查，確定通過的業者，後續會不定期稽查，如果有違反防疫規定，將會依法重罰。

警方表示，台中市警方自11月11日起執行「除暴安民專案」，針對轄內易有危害治安之場所實施密集性擴大臨(路)檢勤務外，另輔以「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制防範可能衍生之衝突事件。

▲睽違半年多，台中酒店恢復營業。（圖／鄧木卿攝）



台中市警第六分局長蔡元戎於16日復業首日，親自率隊前往轄內大型酒店等場所實施臨檢，現場逐一清查工作人員及消費者身分，尤其針對是否攜帶疫苗接種記錄卡（小黃卡）重點稽查，是否符合中央規定，須至少接種1劑且滿14天，若發現未落實防疫相關規定，將檢具相關事證函請主管機關依權責認定裁罰；並呼籲業者若有酒後滋事、聚眾鬥毆或其他不法情事，務必立即通知警方到場處理。