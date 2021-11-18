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黃珊珊深夜現身「五木酒店」！八大申請復業　短裙妹甜笑貼上她

▲▼北市副市長黃珊珊與中山分局聯合前往酒店臨檢，「圈粉」員工上前求合影。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

全國疫情趨緩八大行業也陸續申請復業，北市副市長黃珊珊也在17日晚上前往北市中山分局參加擴大臨檢勤前教育，隨即也在中山分局陪同下前往錦州街的酒店查看，店家看到黃珊珊來臨檢相當開心，紛紛要跟黃合影留念，但黃珊珊跟北市警局也告誡店家注意防疫，如有酒後鬥毆事件發生也應立刻告知轄區派出所。

警方指出，全國疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心也陸續開放八大行業申請復業，北市警局中山分局也重新啟動擴大臨檢勤務，針對店家防疫狀況做稽查，另外因近日「棒球隊」事件頻傳，也加強告誡店家，如有發生鬥毆事件，要立刻告知轄區分局、派出所前往處理。

▲▼北市副市長黃珊珊與中山分局聯合前往酒店臨檢，「圈粉」員工上前求合影。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市副市長黃珊珊與中山分局聯合前往酒店臨檢，「圈粉」員工上前求合影。（圖／記者邱中岳攝）

北市副市長黃珊珊也在17日晚上，在北市警局長楊源明以及中山分局長許頌嘉陪同下，前往中山分局參加擴大臨檢勤前教育，主要告知警員現在將執行「安城專案」，主要加強打擊黑幫街頭滋事，維護市民安全。

黃珊珊與北市警局警力前往位於中山區錦州街的1家酒店臨檢，在現場除了查看警員在臨檢時的流程，也觀察店家是否在防疫作為上有疏失，最後也表示，全面打擊不法犯罪行為，想滋事的份子不要想在北市，將展現打擊犯罪的決心。

▲▼北市副市長黃珊珊與中山分局聯合前往酒店臨檢，「圈粉」員工上前求合影。（圖／記者邱中岳攝）

▲黃珊珊與分局前往酒店臨檢，有員工紛紛要求與副市長合影。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼北市副市長黃珊珊與中山分局聯合前往酒店臨檢，「圈粉」員工上前求合影。（圖／記者邱中岳攝）

北市警局長楊源明也告誡店家，針對八大營業場所復業，不管個人、員工的防疫措施，店家應該善盡社會責任，落實防疫作為，在酒店營業期間，難免會發生酒後衝突、聚眾滋事的狀況，如發生應通知轄區分局、派出所，也維護客人、營業場所的安全。

▲▼北市副市長黃珊珊與中山分局聯合前往酒店臨檢，「圈粉」員工上前求合影。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市中山分局辦理擴大臨檢，北市副市長黃珊珊也前往酒店現場查看。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼北市副市長黃珊珊與中山分局聯合前往酒店臨檢，「圈粉」員工上前求合影。（圖／記者邱中岳攝）

而當黃珊珊受訪結束準備離開，酒店1名工作人員也興奮的找黃珊珊合影，現場也有多名副市長粉絲要求合照，黃珊珊也相當隨和的配合合影留念，另外也有工作人員表示，半年沒錢賺了，已經很苦了，好不容易北市府願意開放，也對副市長表達謝意。

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