八大行業有條件解封　桃警加強臨檢與防疫勤務、杜絕鬧事

▲桃園警分局針對轄區八大行業解封，分局長李建民（左）執行稽查前進行勤前教育說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布八大行業本月16日零時起有條件復業解封，其中包括已停業逾半年「有陪侍」酒店、酒吧等業者重啟復業，桃園警分局為防止酒客鬧事與落實防疫政策，連續2天針對轄區業者加強臨檢勤務，並落實防疫稽查，以確認業者、工作人員是否依規定登記實聯制與接種1劑以上疫苗。

▲桃園警分局針對轄區八大行業解封，連續2天進行稽查，並要求業者工作人員出具相關防疫證明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局分局長李建民指出，警方連續2天針對轄區復業酒店、酒家等有陪侍業者列為臨檢重點，總計出動51名警力，稽查22處八大場所等，稽查重點包括轄區大型酒店查察、稽查店家員工、公關小姐出示健保卡、小黃卡（疫苗接種紀錄）或快篩、PCR檢驗紀錄等，另在包廂內檢查酒客是否依規定完成實聯制登記、及是否接種1劑以上疫苗且滿14天。

▲桃園警分局針對轄區八大行業解封，連續2天進行稽查，並要求業者、公關小姐出具小黃卡等防疫證明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局強調，疫情雖逐漸趨緩，民眾面對疫情仍不可輕忽，應遵守防疫實聯制等規定。同時呼籲業者需落實防疫規定，若有聚眾鬥毆、酒後滋事或其他不法情事，務必立即通知警方，即時消弭爭端與處置。

此外，為落實相關防疫措施，警方若發現店家未遵守相關規定者，將檢具事證函請主管機關依權責進行裁罰，絕不輕貸。

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