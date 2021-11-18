　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

八大行業有條件解封　桃警加強臨檢與防疫勤務、杜絕鬧事

▲桃園警分局針對轄區八大行業解封，分局長李建民（左）執行稽查前進行勤前教育說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局針對轄區八大行業解封，分局長李建民（左）執行稽查前進行勤前教育說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布八大行業本月16日零時起有條件復業解封，其中包括已停業逾半年「有陪侍」酒店、酒吧等業者重啟復業，桃園警分局為防止酒客鬧事與落實防疫政策，連續2天針對轄區業者加強臨檢勤務，並落實防疫稽查，以確認業者、工作人員是否依規定登記實聯制與接種1劑以上疫苗。

▲桃園警分局針對轄區八大行業解封，連續2天進行稽查，並要求業者工作人員出具相關防疫證明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局針對轄區八大行業解封，連續2天進行稽查，並要求業者工作人員出具相關防疫證明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局分局長李建民指出，警方連續2天針對轄區復業酒店、酒家等有陪侍業者列為臨檢重點，總計出動51名警力，稽查22處八大場所等，稽查重點包括轄區大型酒店查察、稽查店家員工、公關小姐出示健保卡、小黃卡（疫苗接種紀錄）或快篩、PCR檢驗紀錄等，另在包廂內檢查酒客是否依規定完成實聯制登記、及是否接種1劑以上疫苗且滿14天。

▲桃園警分局針對轄區八大行業解封，連續2天進行稽查，並要求業者、公關小姐出具小黃卡等防疫證明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局針對轄區八大行業解封，連續2天進行稽查，並要求業者、公關小姐出具小黃卡等防疫證明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局強調，疫情雖逐漸趨緩，民眾面對疫情仍不可輕忽，應遵守防疫實聯制等規定。同時呼籲業者需落實防疫規定，若有聚眾鬥毆、酒後滋事或其他不法情事，務必立即通知警方，即時消弭爭端與處置。

此外，為落實相關防疫措施，警方若發現店家未遵守相關規定者，將檢具事證函請主管機關依權責進行裁罰，絕不輕貸。

【更多新聞】

►嘿咻少女4次！「我有槍」再逼求職女上床　惡男狡辯遭重判

►孫道存服刑期間沒架子　北監：與獄方互動好未拒絕戒護就醫

►孫道存才剛保外就醫48天癌逝　桃檢：將發還100萬保證金

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
快訊／國道1號「水肥車」翻覆！　回堵5公里
全台人氣餐廳衛生大稽查！　這4家不合格
大咖天后帶4歲女兒搭公車！　現身街頭等車
小學生直式乘法太難了！網一片哀號「看不懂」　專家點出關鍵
傳播妹遭撿屍上車性侵　他幫忙開車也慘了
B1爬到7樓「不准坐電梯」！　外送員扛16公升崩潰
華南7姬辣桌曆外流不印了！　去年版本曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

11萬市民打高端「白挨針」　桃園藍營議員抱屈

中風老婦做心導管後又凝血不全　連續性血液透析術穩定病情

內輪差意外多！國小生上大車「沉浸式體驗」驚：沒看到前面有人

「台積電被我跪來了！」高雄市區驚見巨幅看板　原來是他要叩謝

男子心情低落徒手掛24樓窗外　勇消破門將人拉回

助台東縣弱勢家庭　新北樂心關懷協會捐贈20萬鞋品兌換券

《新竹市跳級生》簽書會周六開跑　林智堅分享新竹經驗

知本國家森林遊樂區　外來入侵種植物移除大作戰

八大行業有條件解封　桃警加強臨檢與防疫勤務、杜絕鬧事

12月白米恐漲價　雲林二期稻穀收價漲一成創5年新高

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

11萬市民打高端「白挨針」　桃園藍營議員抱屈

中風老婦做心導管後又凝血不全　連續性血液透析術穩定病情

內輪差意外多！國小生上大車「沉浸式體驗」驚：沒看到前面有人

「台積電被我跪來了！」高雄市區驚見巨幅看板　原來是他要叩謝

男子心情低落徒手掛24樓窗外　勇消破門將人拉回

助台東縣弱勢家庭　新北樂心關懷協會捐贈20萬鞋品兌換券

《新竹市跳級生》簽書會周六開跑　林智堅分享新竹經驗

知本國家森林遊樂區　外來入侵種植物移除大作戰

八大行業有條件解封　桃警加強臨檢與防疫勤務、杜絕鬧事

12月白米恐漲價　雲林二期稻穀收價漲一成創5年新高

全新Lexus NX200只有我們有！日本總裁：這台車一定要做給台灣

東京知事小池百合子疑「罹患肺病」神隱3周　日媒：傳考慮請辭

陳政宏／大人與小孩　都必須學習接受失去的悲傷

文組生如何進台積電工作？　內行人曝「3大職缺」被搶翻

華南期貨「7美姬」桌曆將絕版！　華南證券做出4大決定

終止連2貶！新台幣收盤升值 1.2分　收在27.803元

快訊／駐立陶宛台灣代表處今正式運作 外交部：台立交流新頁

《火神》男星管家身分曝光！　甩肉10公斤喊話：我想戀愛

「男友堅持婚後分房睡」她崩潰了　眾人妻讚爆：感情反而更好

弟弟帶公主病女友回家「4句話讓全家吐血」！眾翻白眼：有夠白目

激瘦「真人娜美」前凸後翹　側身鑽縫雙手一舉秀火辣身材

地方熱門新聞

海神惡煞撂人來　6名少年仔違停、丟菸蒂、無罩　議員轟：起碼再罰12萬

盛唐鉛中毒者首例病逝等不到賠償正義

休旅車突右切！他失控撞護欄打滑2圈半

羅浮高中學生集體暈針　衛生局：14學生不適

高雄5區明天停水15小時！影響20.1萬戶

三義加碼振興3000元　1萬5千人受惠

桃園新創會參訪市議會　認識議政推動

即／彰化廂型車連撞8車！闖紅燈撞飛騎士

記者狂問五月天跨年！　陳其邁尬回：不能爆雷

賭盤林靜儀讓3000票藍綠反應曝光

投資台灣三大方案　桃園總投資額達2,540億

消防猛男月曆又來了　竹縣7分隊限量發放

天池山莊委外爭議　林管處：是為終結亂象

桃園11/23加開AZ疫苗施打專案　即日起預約

更多熱門

相關新聞

我所知道的飯局妹

我所知道的飯局妹

「飯局妹」顧名思義，就是專門來陪吃飯的女孩子。既然是女孩子，當然是來陪以男人為主的飯局；問題是男人吃飯喝酒唱歌，為什麼非要女孩子來陪不可呢？

有陪侍八大行業今復業！最新防疫規定一次看

有陪侍八大行業今復業！最新防疫規定一次看

疾管署複檢東港安泰醫院合格　重回疫苗隊行列

疾管署複檢東港安泰醫院合格　重回疫苗隊行列

桃園景福宮祈安建醮遶境　警增派警力交管

桃園景福宮祈安建醮遶境　警增派警力交管

KTV、桌遊店抽菸　屏東聯合稽查人員開罰

KTV、桌遊店抽菸　屏東聯合稽查人員開罰

關鍵字：

八大行業有條件解封桃警稽查

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

明年3/1起全台「禁養比特犬」

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

星巴克「7項隱藏服務」全免費！前店員解惑

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面