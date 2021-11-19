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八大行業重開張　南警實施擴大檢臨展現匡靖治安、防疫決心

▲台南市警永康分局、二分局18日晚上出動大批警力針對轄內有女陪侍的八大行業進行擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局、二分局18日晚上出動大批警力針對轄內有女陪侍的八大行業進行擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

停業近半年有女陪侍的八大行業終能有條件復業，台南市永康分局、二分局已做好萬全準備，18日晚上針對轄內有女陪侍之飲食小吃部、KTV展開臨檢，針對營業處所逐一檢視工作人員、小姐的疫苗接種證明，並清查進出人員身分，另亦安排移工易聚集處所為臨檢目標，使警力發揮最大量能，展現防疫零破口的決心。

▲台南市警永康分局、二分局18日晚上出動大批警力針對轄內有女陪侍的八大行業進行擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局、二分局18日晚上出動大批警力針對轄內有女陪侍的八大行業進行擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局、二分局18日晚上出動大批警力針對轄內有女陪侍的八大行業進行擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長呂世明表示，本次擴大臨檢目標計有休閒娛樂場所、移工易聚集處所及幫派組合易滋事熱點等三類，顯見目的不只是防疫稽查，更是藉由警方強勢作為展現，達到追根溯源剷除幫派人流，約制酒後鬧事、聚眾鬥毆等違法情事之目的。

▲台南市警永康分局、二分局18日晚上出動大批警力針對轄內有女陪侍的八大行業進行擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局、二分局18日晚上出動大批警力針對轄內有女陪侍的八大行業進行擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局、二分局18日晚上出動大批警力針對轄內有女陪侍的八大行業進行擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「治安零死角，執法不鬆懈」。昨日強力掃蕩，共計查獲違反傳染病防治法5件，包含包廂房門緊閉、未出示核准復業公文及陪侍小姐未攜帶接種證明等，有效淨化轄區治安環境，壓制街頭暴力不法氣焰。永康分局提醒業者，警方絕不容許販毒、槍擊或鬥毆等挑釁治安的行為，業者應加強自主管理，不僅要落實防疫規定，如有聚眾滋事更要主動通報，眾人齊心才能建立安居樂業的環境。

▲台南市警永康分局、二分局18日晚上出動大批警力針對轄內有女陪侍的八大行業進行擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

18日深夜10時許，台南市警二分局配合市府經發局、衛生局等單位聯合稽查有陪侍服務合法休閒娛樂場所4處，警方為防制民眾酒後發生糾紛，或業者為增加營消收入容留不符防疫規定顧客在店消費，深夜時段全面稽查各酒店是否符合政府11月16日公告最新防疫措施，如：應出示台南市政府經發局核准復業公文、需實聯制、量體溫、除飲食外需全程戴口罩等相關規定。

▲台南市警永康分局、二分局18日晚上出動大批警力針對轄內有女陪侍的八大行業進行擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局許坤田分局長親自率隊配合市府稽查小組臨檢轄內幾家酒店仍發現少數民眾尚未接種疫苗，或是已接種第一劑疫苗尚未滿14天，依傳染病防治法第36條、第37條開立稽查紀錄表將業者函送衛生局裁罰，警方特別呼籲市民現階段仍然維持二級警戒，請業者或民眾能做好防疫措施，讓大家能像以前一樣從事休閒娛樂活動。

二分局18日晚上10時至19日凌晨2時許，執行擴大臨檢勤務，查獲違反傳染病防制法規定2件2人（從業人員第一劑注射滿14天後未檢測快篩證明、客人未注射疫苗），違反菸害防制法2件2人（客人抽煙）。

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