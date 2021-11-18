▲訓犬師進駐新北動物之家，提升浪犬收養機會找回溫暖的家。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處今年聘請專業訓犬師進駐八個動物之家，協助教導這群流浪毛寶貝正確的互動技巧，逐步降低對人類戒心與躁動融入人類生活環境中，增加被認養機會獲得幸福安居，其中淡水動物之家透過訓犬師紀筱涵，成功幫助20隻流浪犬找到溫暖的家。

紀筱涵是D.I.N.G.O. 台灣愛犬教育訓練機構（Dog Instructor’s Network of Great Opportunity）專業訓犬師，之前在動物醫院從事獸助理工作，投入犬隻訓練師已有6年資歷，自2021年4月起每星期會到淡水動之家幫犬隻行為矯正訓練，讓毛寶貝社會化減少及避免人狗衝突以獎勵為訓練基礎，利用多元化工具輔正毛寶貝行為。

▲期待與訓犬師互動的毛寶貝。

訓犬師紀筱涵分享說，自己家中也有養狗，發現狗接受正能量教育的互動練習中，讓犬與人之間產生信任，增進親密感以及配合度的提高，讓牠們更願意成為人類社會的好夥伴，訓犬師通常主要以愛出發獎勵為訓練基礎，引導犬隻逐步親近人類，從聽從口令坐下的訓練中讓狗狗學會冷靜等待，讓犬隻穩定親人，對人產生信任感。

淡水動物之家獸醫彭明發表示，犬隻受過訓犬師調教個性轉變溫馴後，讓犬隻適應牽繩的引導，與隨行主人時不會胡亂衝撞旁人。潛移默化中個性穩定下來，神經質敏感性的亂吠狂叫壞習慣也會大幅改善，讓人安心又更加疼愛，被民眾認養的機會大幅成長，截至目前為止已經成功獲得成為近20組家庭的一分子。

▲經過訓練後點點和斑斑已能聽從口令坐下等待。

動保處表示，新北市是友善動物城市，長年宣導認養不棄養給牠一個溫暖的家，有越來越多民眾選擇到動物之家認養。在專業訓犬師的幫助下，能夠讓牠們更乖巧且親人，民眾也可學習到如何正確認識自己的毛寶貝。

動保處說，飼主們只要多花費時間和耐心對毛寶貝的觀察，了解彼此的需求，減少誤解和衝突共築幸福和樂的美好未來。另外，出門遛狗要繫牽繩，未來自治條例公布施行後，未繫繩遛狗者將裁罰3000元至1萬5000元，請民眾愛牠就繫緊牠。

▲讓犬隻適應牽繩引導不暴衝提高民眾認養意願。

▲訓練期間休息片刻小琪撒嬌的模樣超Q萌。

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