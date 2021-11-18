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喜憨兒基金會自建500坪庇護工場揭幕　自籌5千萬供18憨兒就業　

▲▼喜憨兒和發庇護工廠揭幕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲喜憨兒和發庇護工廠11月18日揭幕。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

喜憨兒基金會第一家自建烘焙庇護工廠18日於和發產業園區正式揭幕，基金會董事長蕭淑珍表示，這是全高雄最大的庇護工場，自籌5千多萬元經費設立，可提供18名憨兒就業。

喜憨兒和發庇護工場今日揭幕，基金會董事長蕭淑珍、勞動部長許銘春、高雄市長陳其邁特別出席剪綵，並與憨兒們一起體驗彩繪餅乾。

▲▼喜憨兒和發庇護工廠揭幕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼勞動部長許銘春、高雄市長陳其邁和憨兒一起彩繪餅乾。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼喜憨兒和發庇護工廠揭幕。（圖／記者許宥孺翻攝）

成立26年的喜憨兒基金會，提供弱勢者就業，而庇護工場就是基金會培訓憨兒的重要基地。喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示：「有別於其它庇護工場，這是第一家自己建築從無到有的庇護工場，也是全高雄坪數最大的庇護工場，費時一年三個月，自籌五千多萬元經費所設立完成的」。

蕭淑珍指出，基金會目前在高雄市設有4家庇護工場或商店，共可提供48名憨兒庇護就業，和發庇護工場就佔了18名，同時每年也將訓練有成的憨兒轉銜至一般職場工作。

基金會表示，目前和發庇護工場已提供5名憨兒庇護就業，其中小雅初到工場較為安靜，與她對話也不太能獲得回應，但熟悉環境後她會主動與就服員聊天。在工作上，通常講解一次她就能依照教導的方式完成，除此之外，她總是可以記住小細節，像是有些器具不能進洗碗機，當其他成員誤放，她都會主動提醒。小雅也很願意學習新的工作，像從洗滌區到切食材，她會認真的學習，並會詢問下次什麼時候會再切東西，可以感受到她的期待。

▲▼喜憨兒和發庇護工廠揭幕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲喜憨兒和發庇護工場提供18名憨兒就業機會。（圖／記者許宥孺翻攝）

而另一位小媛個性較活潑，剛上班第一天，就能主動與現場師傅打招呼問好，員工與她對話也都能迅速回應，在工作上若有不懂的也能主動提問。小媛做事情很迅速，雖然較常有髒汙沒有清洗乾淨，但提醒她時都會自己指出髒污，並迅速的將髒污刷洗乾淨，在面對自己的錯誤，總是用輕鬆的口吻回應，並不會因為做不好就氣餒。

喜憨兒和發庇護工場位於大寮區和發產業園區內，提供的產品內容有麵包、西點、手工餅乾、生日蛋糕、餐盒、茶會點心、外燴、喜餅、彌月、伴手禮盒以及各式節慶商品。

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