雲警肅槍專案總動員逮30人　查扣槍彈宛如小型彈藥庫

▲雲林縣警察局自辦為期1個月肅槍專案總動員強力掃蕩，今日下午公布專案成績，共查獲11案30人，起獲改造長槍2枝、散彈槍1枝、空氣長槍1 枝、短槍17枝，子彈351顆及毒品。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局為確保四大公投投開票日治安平穩，打擊暴力犯罪暨近期街頭聚眾門毆事件，自辦為期1個月肅槍專案總動員強力掃蕩，今（18）日下午公布10月以來專案成績，共查獲11案30人，起獲改造長槍2枝、散彈槍1枝、空氣長槍1 枝、短槍17枝，子彈351顆及毒品，訊後將所有嫌犯依槍砲、毒品等罪嫌移送法案。

雲林縣警察局今日將查獲槍械子彈與改造槍彈工具等贓證物排列於中庭，相當壯觀，雲林縣長張麗善致詞時，肯定警方全力打擊犯罪決心與成果，在聽取鑑識科人員說明這批改造槍械殺傷力後，也叮嚀警方打擊犯罪時，務必留意自身安全。

▲雲林縣長張麗善在聽取鑑識科人員說明這批改造槍械殺傷力後，也叮嚀警方打擊犯罪時，務必留意自身安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警察局副局長陳源輝表示，肅槍專案實施一個月共查獲11案，逮捕30人，其中以陳姓嫌犯為改造槍械工廠就查獲改造長短槍共8枝，子彈91發，其他案件包括有毒蟲擁槍自重、持槍橫行鄉里等案件，共起出12枝短槍與1把經鑑定具有殺傷力空氣槍，偵辦後全部依槍砲、毒品等罪嫌移送雲林地檢署，同時繼續向上溯源、向下刨根。

▲一名毒犯深怕被黑吃黑，自備改造器具製造槍彈。（圖／記者蔡佩旻攝）



雲林縣刑大科偵隊長劉丁心表示，10月18日在斗六市洛陽街追查毒品案，發現黃姓通緝犯(33歲)行蹤，以優勢警力前後包夾，從車上揪出黃嫌，查獲改造槍枝和毒品後，擴大偵辦，循線逮捕21歲陳姓同夥。警方發現兩男販賣毒品在中部地區流竄，進而買槍並擁槍自重，從事不法犯罪。

▲雲林警方自辦肅槍專案共起獲改造長槍2枝、散彈槍1枝、空氣長槍1 枝、短槍17枝，子彈351顆及毒品，宛如小型彈藥庫。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方另外追查一名林姓毒品通緝犯(43歲)，顧慮他車上藏放槍枝火力強大，足足跟監2天後，本月11日趁林男停車斗南一處大樓停車場旁，人未上車，員警一擁而上一舉將他擒獲，移送法辦。雲林縣警察局副局長陳源輝強調，「暴力零容忍」警方仍會持續針對暴力犯罪全力掃蕩，確保12月18日舉行四大公投投開票日治安平穩，並杜絕黑幫及街頭群聚鬥毆事件。

▲雲林警方自辦肅槍專案共起獲改造長槍2枝、散彈槍1枝、空氣長槍1 枝、短槍17枝，子彈351顆及毒品，宛如小型彈藥庫。（圖／記者蔡佩旻攝）





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