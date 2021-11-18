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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏寬恒找韓家軍美女發言人白喬茵幫忙　兩度喊成「楚茵」

記者鄧木卿／台中報導

台中市第二選區立法委員補選候選人顏寬恒，下午召開主視覺發表記者會，也公布2名發言人白喬茵和張禹宣，其中白是大甲人，前市長韓國瑜發言人，她說，小時候常到鎮瀾宮參拜，不忍社會將神聖的媽祖扯上政治，加上和顏認識多年，深知顏為人實在，但不擅言詞，因此在顏邀約下擔任發言人；不過，顏寬恒介紹她時，兩度叫成「楚茵」，直到旁人提醒才尷尬的笑笑道歉。

▲顏寬恒公布競總美女發言人白喬茵，不料卻口誤叫成楚茵。（圖／記者鄧木卿攝）

▲顏寬恒公布競總美女發言人白喬茵（右），不料卻口誤叫成楚茵。（圖／記者鄧木卿攝）

顏寬恒表示，因為媒體環境的改變，每天要面對許多的質疑和新聞回應，因此找來兩個曾在媒體界服務過擔任發言人，相信和媒體的互動能夠更順暢。

顏介紹白喬茵時，連叫兩次楚茵（民進黨立委林楚茵），直到旁人提醒才尷尬的道歉，白喬茵馬上打圓場的說，顏這陣子受民進黨一再抹黑和名嘴指教，加上每天清晨4、5點就開始跑行程，所以才會一時口誤。

顏寬恒說，白喬茵小時候住在大甲，每年媽祖遶境活動裡，她就是一個蹲著地上撿糖果的小女孩，只是小女孩長大了，變成兩個孩子的媽媽，找喬茵來幫忙之前，還特地和她兩個小朋友道歉，說拜託媽媽借給國家一下，希望在這個關鍵時刻站在一起，共同為台中打拚、為公道發聲，讓正義不寂寞。

白喬茵則說，她小時候常和家人去參拜鎮瀾宮，不忍神聖慈悲的媽祖被社會抹黑，和政治牽扯在一起，加上她跑立法院新聞時就認識顏寬恒，深知顏是個會做事，不擅言詞的人，基於地方情誼，日前才在顏邀約下加入團隊。

另一個發言人張禹宣負責空戰，台大社會系畢業，當年在烏日成功嶺受預官訓，如今回來烏日就是要上戰場，張禹宣自己有建立粉專「元禹宙」，元宇宙，就是要透過科技，拉近與年輕人的距離，去傾聽、認識、了解年輕人的心聲，即便年輕人現在不喜歡他也沒關係，先了解顏為鄉親、為台中做了哪些再來決定支不支持。

►想變瘦就穿這件風衣！

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